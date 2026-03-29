УЕФА оштрафовал "Лилль" за баннер с Жанной д'Арк
2026-03-29T23:30:00+03:00
УЕФА оштрафовал "Лилль" за надпись на баннере с Жанной д'Арк в матче Лиги Европы
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал "Лилль" за размещение неподобающего сообщения на баннере с национальной героиней Франции Жанной д'Арк в матче 1/8 финала Лиги Европы против английской "Астон Виллы", сообщает BirminghamLive.
Встреча прошла в Лилле
12 марта и завершилась победой "Астон Виллы
" со счетом 1:0. Перед началом матча болельщики на фанатском секторе развернули баннер с французским флагом и изображением Жанны д'Арк в доспехах с мечом. В нижней части полотна была надпись на английском: "Французы никогда не умирают". Также были размещены слоганы "Гордые. Сильные. Свирепые" и "Жанна поднимает меч, и Лилль продолжает сражаться".
По информации источника, клуб был оштрафован за размещение неподобающего для спортивного мероприятия сообщения, а также за блокирование проходов, бросание предметов, запуск файеров и задержку начала матча на общую сумму 82 750 евро, из которых 17 500 пришлись на содержание баннера.
В субботу в СМИ появилась информация о том, что УЕФА оштрафовал сербскую "Црвену Звезду
" на 40 тысяч евро за перформанс с изображением святого Симеона Мироточивого (Стефана Немани) с надписью "Пусть наша вера приведет вас к победе" в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы против "Лилля
". По информации источников, в организации сочли данное изображение неуместным для спортивного мероприятия.