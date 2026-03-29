УЕФА оштрафовал "Лилль" за баннер с Жанной д'Арк - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
23:30 29.03.2026 (обновлено: 00:17 30.03.2026)
УЕФА оштрафовал "Лилль" за баннер с Жанной д'Арк
УЕФА оштрафовал "Лилль" за баннер с Жанной д'Арк - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
УЕФА оштрафовал "Лилль" за баннер с Жанной д'Арк
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал "Лилль" за размещение неподобающего сообщения на баннере с национальной героиней Франции Жанной д'Арк в РИА Новости Спорт, 30.03.2026
футбол
лилль
франция
лилль
астон вилла
црвена звезда
лилль
франция
лилль, франция, лилль, астон вилла, црвена звезда
Футбол, Лилль, Франция, Лилль, Астон Вилла, Црвена Звезда
УЕФА оштрафовал "Лилль" за баннер с Жанной д'Арк

УЕФА оштрафовал "Лилль" за надпись на баннере с Жанной д'Арк в матче Лиги Европы

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал "Лилль" за размещение неподобающего сообщения на баннере с национальной героиней Франции Жанной д'Арк в матче 1/8 финала Лиги Европы против английской "Астон Виллы", сообщает BirminghamLive.
Встреча прошла в Лилле 12 марта и завершилась победой "Астон Виллы" со счетом 1:0. Перед началом матча болельщики на фанатском секторе развернули баннер с французским флагом и изображением Жанны д'Арк в доспехах с мечом. В нижней части полотна была надпись на английском: "Французы никогда не умирают". Также были размещены слоганы "Гордые. Сильные. Свирепые" и "Жанна поднимает меч, и Лилль продолжает сражаться".
По информации источника, клуб был оштрафован за размещение неподобающего для спортивного мероприятия сообщения, а также за блокирование проходов, бросание предметов, запуск файеров и задержку начала матча на общую сумму 82 750 евро, из которых 17 500 пришлись на содержание баннера.
В субботу в СМИ появилась информация о том, что УЕФА оштрафовал сербскую "Црвену Звезду" на 40 тысяч евро за перформанс с изображением святого Симеона Мироточивого (Стефана Немани) с надписью "Пусть наша вера приведет вас к победе" в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы против "Лилля". По информации источников, в организации сочли данное изображение неуместным для спортивного мероприятия.
