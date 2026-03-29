УЕФА оштрафовал "Лилль" за баннер с Жанной д'Арк

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал "Лилль" за размещение неподобающего сообщения на баннере с национальной героиней Франции Жанной д'Арк в матче 1/8 финала Лиги Европы против английской "Астон Виллы", сообщает BirminghamLive.

По информации источника, клуб был оштрафован за размещение неподобающего для спортивного мероприятия сообщения, а также за блокирование проходов, бросание предметов, запуск файеров и задержку начала матча на общую сумму 82 750 евро, из которых 17 500 пришлись на содержание баннера.