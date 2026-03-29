Бывшего тренера "Зенита" экстренно госпитализировали перед тренировкой

"Во время технического совещания перед последней тренировкой до отъезда в Словакию тренер Луческу почувствовал себя плохо. Медицинский персонал сборной немедленно принял меры по оказанию первой помощи на месте. После звонка в службу экстренной помощи на базу срочно выехали две бригады. Благодаря оперативным действиям медицинского персонала состояние тренера быстро стабилизировалось. На данный момент оно стабильное. Однако, в соответствии с медицинскими протоколами, Луческу был доставлен в отделение больницы в столице для тщательного обследования и специализированного наблюдения", — говорится в сообщении.