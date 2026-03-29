Бывшего тренера "Зенита" экстренно госпитализировали перед тренировкой

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу был экстренно госпитализирован перед тренировкой национальной команды, сообщает Федерация футбола Румынии (FRF) в Facebook*.
Сборная Румынии 26 марта в Стамбуле со счетом 0:1 проиграла команде Турции в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. На 31 марта у румынской команды запланирована гостевая товарищеская встреча против словаков. В январе 80-летний Луческу был госпитализирован из-за проблем с сердцем, обострившихся на фоне простуды. В 2009 году специалист перенес экстренную операцию на сердце.
"Во время технического совещания перед последней тренировкой до отъезда в Словакию тренер Луческу почувствовал себя плохо. Медицинский персонал сборной немедленно принял меры по оказанию первой помощи на месте. После звонка в службу экстренной помощи на базу срочно выехали две бригады. Благодаря оперативным действиям медицинского персонала состояние тренера быстро стабилизировалось. На данный момент оно стабильное. Однако, в соответствии с медицинскими протоколами, Луческу был доставлен в отделение больницы в столице для тщательного обследования и специализированного наблюдения", — говорится в сообщении.
Как сообщает португальское издание A Bola со ссылкой на источники в FRF, у специалиста могла произойти остановка сердца.
Луческу возглавил сборную Румынии в августе 2024 года. Специалист один сезон работал в петербургском "Зените", с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами "Пиза", "Брешиа", "Реджана", "Интер", румынскими "Корвинулом" и "Рапидом", турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем", донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".
