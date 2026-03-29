Рейтинг@Mail.ru
Бывшего тренера "Зенита" экстренно госпитализировали перед тренировкой
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
13:02 29.03.2026 (обновлено: 00:09 30.03.2026)
https://ria.ru/20260329/rumynija-2083600385.html
Бывшего тренера "Зенита" экстренно госпитализировали перед тренировкой
2026-03-29T13:02:00+03:00
2026-03-30T00:09:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575005593_0:248:3076:1978_1920x0_80_0_0_ea33dd7eba69d7b402f587b7afd69211.jpg
https://ria.ru/20260326/bolezn-2083068038.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575005593_501:231:2923:2047_1920x0_80_0_0_8d996bba9b27c7158c1f085466c288d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Бывшего тренера "Зенита" экстренно госпитализировали перед тренировкой

Тренера сборной Румынии Луческу экстренно госпитализировали

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Мирча Луческу
 Мирча Луческу - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Перейти в медиабанк
Мирча Луческу. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу был экстренно госпитализирован перед тренировкой национальной команды, сообщает Федерация футбола Румынии (FRF) в Facebook*.
Сборная Румынии 26 марта в Стамбуле со счетом 0:1 проиграла команде Турции в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. На 31 марта у румынской команды запланирована гостевая товарищеская встреча против словаков. В январе 80-летний Луческу был госпитализирован из-за проблем с сердцем, обострившихся на фоне простуды. В 2009 году специалист перенес экстренную операцию на сердце.
«
"Во время технического совещания перед последней тренировкой до отъезда в Словакию тренер Луческу почувствовал себя плохо. Медицинский персонал сборной немедленно принял меры по оказанию первой помощи на месте. После звонка в службу экстренной помощи на базу срочно выехали две бригады. Благодаря оперативным действиям медицинского персонала состояние тренера быстро стабилизировалось. На данный момент оно стабильное. Однако, в соответствии с медицинскими протоколами, Луческу был доставлен в отделение больницы в столице для тщательного обследования и специализированного наблюдения", — говорится в сообщении.
Как сообщает португальское издание A Bola со ссылкой на источники в FRF, у специалиста могла произойти остановка сердца.
Луческу возглавил сборную Румынии в августе 2024 года. Специалист один сезон работал в петербургском "Зените", с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами "Пиза", "Брешиа", "Реджана", "Интер", румынскими "Корвинулом" и "Рапидом", турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем", донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".
* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Трактор
    Ак Барс
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Белоруссия
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Флорида
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Франция
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала