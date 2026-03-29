Легков пожелал возвращения флага России на все турниры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в разговоре с РИА Новости поздравил Олимпийский комитет России (ОКР) с юбилеем и пожелал возвращения флага страны на все международные соревнования.

"Хочу пожелать, чтобы наши спортсмены выступали на Олимпийских играх под эгидой олимпийского комитета и под флагом России. В это непростое время - терпения и сил в борьбе за наших спортсменов. Ну а самим спортсменам - только медалей и удачи", - отметил спортсмен.