В Госдуме похвалили Олимпийский комитет России за мировых чемпионов

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Олимпийский комитет России (ОКР) сыграл ключевую роль в формировании сильной спортивной школы, которая воспитала чемпионов мирового уровня, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
ОКР отмечает 115-летний юбилей - организация ведет свою историю с 1911 года и была учреждена 16 марта (29 марта по новому стилю) в Санкт-Петербурге.
"Сто пятнадцать лет Олимпийский комитет России - это не просто юбилей, а отражение богатой истории побед и достижений российского спорта. ОКР сыграл ключевую роль в формировании сильной спортивной школы, которая воспитала чемпионов мирового уровня", - сказал Хамитов.
Парламентарий добавил, что сегодня перед организацией стоят новые вызовы, но неизменным остается главное - поддержка спортсменов и сохранение принципов честной конкуренции.
"Важно, что олимпийское движение продолжает объединять людей, вдохновлять молодежь и служить ориентиром для будущих поколений. Уверен, впереди у Олимпийского комитета России новые яркие победы и поводы для гордости", - заключил он.