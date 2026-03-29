Никитин повторил рекорд Билялетдинова по числу побед в плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
21:12 29.03.2026
Никитин повторил рекорд Билялетдинова по числу побед в плей-офф КХЛ
Никитин повторил рекорд Билялетдинова по числу побед в плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
Никитин повторил рекорд Билялетдинова по числу побед в плей-офф КХЛ
Возглавляющий московский ЦСКА Игорь Никитин повторил рекорд Зинэтулы Билялетдинова по числу побед в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в качестве... РИА Новости Спорт, 29.03.2026
2026-03-29T21:12:00+03:00
2026-03-29T21:12:00+03:00
хоккей
спорт
зинэтула билялетдинов
игорь никитин
россия
цска
ак барс
континентальная хоккейная лига (кхл)
россия
РИА Новости Спорт
спорт, зинэтула билялетдинов, игорь никитин, россия, цска, ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл), ска (санкт-петербург)
Хоккей, Спорт, Зинэтула Билялетдинов, Игорь Никитин, Россия, ЦСКА, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), СКА (Санкт-Петербург)
Никитин повторил рекорд Билялетдинова по числу побед в плей-офф КХЛ

Никитин повторил рекорд по числу побед в плей-офф КХЛ в качестве тренера

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлавный тренер ПХК ЦСКА Игорь Никитин
Главный тренер ПХК ЦСКА Игорь Никитин - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Главный тренер ПХК ЦСКА Игорь Никитин. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Возглавляющий московский ЦСКА Игорь Никитин повторил рекорд Зинэтулы Билялетдинова по числу побед в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в качестве тренера.
В воскресенье ЦСКА в гостях обыграл петербургский СКА со счетом 4-2. Счет в серии первого раунда Кубка Гагарина стал 3-1 в пользу столичного клуба.
Эта победа стала 90-й для Никитина в 139 матчах плей-офф. Аналогичный показатель у тренировавшего в КХЛ казанский "Ак Барс" Билялетдинова, которому для достижения рекордной отметки в лиге потребовалось 146 игр.
Никитину 53 года. Он возглавил ЦСКА в начале сезона. До этого он тренировал армейцев и привел команду к победе в Кубке Гагарина в 2019 году. Также в КХЛ специалист руководил омским "Авангардом" и ярославским "Локомотивом", с которым выиграл плей-офф в сезоне-2024/25.
Билялетдинову 71 год. В КХЛ он трижды возглавлял "Ак Барс", с которым выиграл три Кубка Гагарина - в 2009, 2010 и 2018 годах. В 2006 году клуб из Татарстана под его руководством стал чемпионом России. Также Билялетдинов являлся главным тренером московского "Динамо" и стал победителем с "бело-голубыми" в чемпионате России в 2000-м. В 2012 году сборная России под его руководством выиграла чемпионат мира без единого поражения на турнире.
ЦСКА обыграл СКА и увеличил отрыв в серии плей-офф КХЛ
ХоккейСпортЗинэтула БилялетдиновИгорь НикитинРоссияЦСКААк БарсКХЛ 2025-2026СКА (Санкт-Петербург)
 
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Трактор
    Ак Барс
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Белоруссия
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Флорида
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Франция
    1
    3
Перейти ко всем результатам
