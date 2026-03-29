"Торпедо" отыграло две шайбы и победило "Северсталь" во втором овертайме

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" победило череповецкую "Северсталь" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась во втором овертайме со счетом 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0). У "Северстали" шайбы забросили Илья Рейнгардт (51-я минута) и Томас Грегуар (55). В составе хозяев отличились Андрей Белевич (59), Никита Шавин (60) и Сергей Гончарук (81). Нижегородцам удалось забросить две шайбы при игре 6 на 5 с пустыми воротами и перевести встречу в овертайм.
29 марта 2026 • начало в 17:00
Закончен в OT
18:19 • Андрей Белевич
(Сергей Гончарук, Василий Атанасов)
19:10 • Никита Шавин
(Максим Летунов, Владислав Фирстов)
80:13 • Сергей Гончарук
(Максим Летунов, Владислав Фирстов)
10:55 • Илья Рейнгардт
(Давид Думбадзе, Томас Грегуар)
14:41 • Томас Грегуар
"Северсталь" и "Торпедо" впервые в истории встречаются в рамках Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата "Северсталь" заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Торпедо" финишировало на шестой строчке.