18:34 29.03.2026 (обновлено: 18:37 29.03.2026)
"Ак Барс" увеличил отрыв в серии первого раунда с "Трактором"
Казанский "Ак Барс" во втором овертайме обыграл челябинский "Трактор" в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккей, Спорт, Челябинск, Казань, Дмитрий Яшкин, Артем Галимов, Илья Сафонов, Трактор, Ак Барс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Кубок Гагарина
"Ак Барс" увеличил отрыв в серии первого раунда с "Трактором"

"Ак Барс" обыграл "Трактор" и увеличил отрыв в серии 1-го раунда Кубка Гагарина

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" во втором овертайме обыграл челябинский "Трактор" в четвертом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0). У "Ак Барса" отличились Дмитрий Яшкин (8-я минута), Артем Галимов (12) и Илья Сафонов (92). В составе "Трактора" шайбы забросили Джошуа Ливо (3) и Максим Джиошвили (29).
"Ак Барс" увеличил счет в серии до четырех побед - 3:1. Пятая игра состоится в Казани 31 марта.
По итогам регулярного чемпионата "Ак Барс" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, "Трактор" стал шестым.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
29 марта 2026 • начало в 14:30
Закончен в OT
Трактор
2 : 3
Ак Барс
02:57 • Джошуа Ливо
(Максим Джиошвили, Михаил Григоренко)
08:28 • Максим Джиошвили
(Андрей Светлаков, Михаил Григоренко)
07:32 • Дмитрий Яшкин
(Степан Фальковский, Михаил Фисенко)
11:47 • Артем Галимов
(Mitchell Miller, Никита Лямкин)
91:50 • Илья Сафонов
(Mitchell Miller, Никита Лямкин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСпортЧелябинскКазаньДмитрий ЯшкинАртем ГалимовИлья СафоновТракторАк БарсКХЛ 2025-2026Кубок Гагарина
 
