"Вашингтон" обыграл "Вегас", Овечкин догнал легенду НХЛ

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" в серии буллитов нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Лас-Вегасе, завершилась победой "Вашингтона" со счетом 5:4 (1:0, 2:3, 1:1, 0:0, 1:0). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Хендрикс Лапьер (7-я минута), Джастин Сурдиф (22), Энтони Бовилье (27) и Дилан Строум (49). У "Вегаса" отличились Ник Дауд (31), Расмус Андерссон (32), Джек Айкел (34) и Митч Марнер (41). Автором единственного реализованного в послематчевой серии буллита стал Строум.
Капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин отдал голевую передачу в эпизоде с голом Строума. Он набрал свое 820-е очко в выездных матчах регулярных чемпионатов НХЛ и вышел на пятое место по этому показателю за всю историю лиги, сравнявшись с Роном Фрэнсисом. На счету Овечкина стало 57 очков (29 шайб + 28 передач) в 74 матчах текущего сезона.
Также в составе "Вашингтона" свою первую голевую передачу в текущем сезоне отдал Иван Мирошниченко, на счету которого стало 3 очка (2+1) в 7 матчах. У "Вегаса" ассистом отметился Павел Дорофеев, набравший 60-е (34+26) очко в 74 матчах. Его одноклубник Иван Барбашев результативными действиями не отметился.
"Вашингтон", набрав 83 очка, занимает шестое место в Столичном дивизионе. "Вегас" с 80 баллами идет третьим в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "Вегас" примет "Ванкувер Кэнакс" в ночь на 31 марта по московскому времени, а "Вашингтон" сутки спустя дома сыграет с "Филадельфией Флайерз".