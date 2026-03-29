Рейтинг@Mail.ru
"Юта" обыграла "Лос-Анджелес", Сергачев стал первой звездой матча
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:17 29.03.2026 (обновлено: 09:58 29.03.2026)
"Юта" обыграла "Лос-Анджелес", Сергачев стал первой звездой матча
"Юта Маммот" на выезде обыграла "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 29.03.2026
2026-03-29T08:17:00+03:00
2026-03-29T09:58:00+03:00
хоккей
спорт
лос-анджелес
михаил сергачев
александр керфут
ник шмальц
юта маммот
вашингтон кэпиталз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990063510_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_dd80d5dde93a2d6ec67f1e989202e9e6.jpg
https://ria.ru/20260329/chernyshov-2083572260.html
лос-анджелес
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990063510_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_3156ec21126ec93b270e3b9c91a811eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Хоккей, Спорт, Лос-Анджелес, Михаил Сергачев, Александр Керфут, Ник Шмальц, Юта Маммот, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Юта" обыграла "Лос-Анджелес", Сергачев стал первой звездой матча

Четыре результативные передачи Сергачева помогли "Юте" обыграть "Лос-Анджелес"

© Фото : Пресс-служба ХК "Юта"Защитник "Юты" Михаил Сергачев
Защитник Юты Михаил Сергачев - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Юта"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Юта Маммот" на выезде обыграла "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча состоялась в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 6:2 (3:1, 2:0, 1:1) в пользу "Юты". В составе победителей дубли оформили Александр Керфут (3-я и 33-я минуты) и Логан Кули (17 и 20), также отличились Ник Шмальц (37) и Джек Макбэйн (54). У "Кингз" шайбы забросили Анже Копитар (18) и Адриан Кемпе (45).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 марта 2026 • начало в 04:00
Завершен
Лос-Анджелес
2 : 6
Юта
17:51 • Анже Копитар
(Адриан Кемпе, Жоэль Эдмундссон)
44:34 • Адриан Кемпе
02:31 • Александр Керфут
(Джон Марино)
16:33 • Логан Кули
(Михаил Сергачев, Дилан Гюнтер)
19:51 • Логан Кули
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
32:37 • Александр Керфут
(Йэн Коул)
36:17 • Ник Шмальц
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
53:53 • Джек Макбэйн
(Джон-Ясон Петерка, Михаил Сергачев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Защитник "Юты" Михаил Сергачев впервые в карьере отдал четыре результативные передачи за одну игру НХЛ. Россиянин был признан первой звездой встречи. В предыдущем матче с "Вашингтон Кэпиталз" Сергачев сделал три ассиста. Всего на счету Сергачева стало 53 очка (10 голов + 43 передачи) в 70 матчах текущего сезона. Форвард "Кингз" Артемий Панарин результативными действиями не отметился.
"Юта", набрав 82 очка, занимает четвертое место в таблице Центрального дивизиона. "Лос-Анджелес" (76) также идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "Кингз" в ночь на 2 апреля по московскому времени примут "Сент-Луис Блюз", а сутки спустя "Юта" в гостях сыграет с "Сиэтл Кракен".
В другом матче "Калгари Флэймз" дома выиграл у "Ванкувер Кэнакс" со счетом 7:3 (2:1, 4:1, 1:1), в составе победителей результативную передачу отдал нападающий Матвей Гридин.
ХоккейСпортЛос-АнджелесМихаил СергачевАлександр КерфутНик ШмальцЮта МаммотВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Трактор
    Ак Барс
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Белоруссия
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Флорида
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Франция
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала