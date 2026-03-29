"Юта" обыграла "Лос-Анджелес", Сергачев стал первой звездой матча

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Юта Маммот" на выезде обыграла "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча состоялась в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 6:2 (3:1, 2:0, 1:1) в пользу "Юты". В составе победителей дубли оформили Александр Керфут (3-я и 33-я минуты) и Логан Кули (17 и 20), также отличились Ник Шмальц (37) и Джек Макбэйн (54). У "Кингз" шайбы забросили Анже Копитар (18) и Адриан Кемпе (45).
29 марта 2026 • начало в 04:00
Завершен
17:51 • Анже Копитар
44:34 • Адриан Кемпе
02:31 • Александр Керфут
16:33 • Логан Кули
(Михаил Сергачев, Дилан Гюнтер)
19:51 • Логан Кули
32:37 • Александр Керфут
(Йэн Коул)
36:17 • Ник Шмальц
53:53 • Джек Макбэйн
Защитник "Юты" Михаил Сергачев впервые в карьере отдал четыре результативные передачи за одну игру НХЛ. Россиянин был признан первой звездой встречи. В предыдущем матче с "Вашингтон Кэпиталз" Сергачев сделал три ассиста. Всего на счету Сергачева стало 53 очка (10 голов + 43 передачи) в 70 матчах текущего сезона. Форвард "Кингз" Артемий Панарин результативными действиями не отметился.
"Юта", набрав 82 очка, занимает четвертое место в таблице Центрального дивизиона. "Лос-Анджелес" (76) также идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "Кингз" в ночь на 2 апреля по московскому времени примут "Сент-Луис Блюз", а сутки спустя "Юта" в гостях сыграет с "Сиэтл Кракен".
В другом матче "Калгари Флэймз" дома выиграл у "Ванкувер Кэнакс" со счетом 7:3 (2:1, 4:1, 1:1), в составе победителей результативную передачу отдал нападающий Матвей Гридин.