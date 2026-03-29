"Лучше дружить, чем работать": тренер сборной рассказал о ссоре с Галицким
2026-03-29T17:23:00+03:00
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Член тренерского штаба сборной России по футболу Николай Писарев рассказал, что общение с владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким дало ему многое, однако отметил, что в настоящее время они находятся в ссоре.
С августа 2023 года по апрель 2024 года Писарев
возглавлял вторую команду "Краснодара
".
"Я занимаюсь тем, что мне нравится. Это не приносит мне супердохода, и с Галицким
я в чем согласен: "В гробу карманов нет". Это очень сильная его фраза. Вообще, общение с Галицким мне очень многое дало. Сейчас поссорились. С ним лучше дружить, чем работать вместе", - сказал Писарев в интервью на YouTube-канале Тимура Аюпова
.
"Его понимание жизни: "Надо найти игрушку и играть всю жизнь". Деторождение - физиология, дома можно построить. Самое главное, и я согласен с ним, надо найти игрушку, которая приносит удовольствие, и играть в нее всю жизнь. Вот в чем я благодарен своей судьбе, я всегда нахожу игрушку, в которую мне интересно играть, как ребенок получать удовольствие и еще за это получать какие-то деньги", - добавил специалист.
Писареву 57 лет. После завершения профессиональной карьеры он работал спортивным директором сборной России
, а также возглавлял молодежную национальную команду. Кроме того, специалист был главным тренером нижегородского "Олимпийца", краснодарского "Урожая
" (ранее - "Кубань
"), где также был спортивным директором, и подмосковных "Химок
". С июля 2021 года Писарев входит в штаб Валерия Карпина
в сборной России в качестве ассистента.