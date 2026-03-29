"Лучше дружить, чем работать": тренер сборной рассказал о ссоре с Галицким

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Член тренерского штаба сборной России по футболу Николай Писарев рассказал, что общение с владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким дало ему многое, однако отметил, что в настоящее время они находятся в ссоре.

"Его понимание жизни: "Надо найти игрушку и играть всю жизнь". Деторождение - физиология, дома можно построить. Самое главное, и я согласен с ним, надо найти игрушку, которая приносит удовольствие, и играть в нее всю жизнь. Вот в чем я благодарен своей судьбе, я всегда нахожу игрушку, в которую мне интересно играть, как ребенок получать удовольствие и еще за это получать какие-то деньги", - добавил специалист.