Team Yandex уступила в финале турнира по Dota 2 с призовым фондом в $1 млн - РИА Новости Спорт, 30.03.2026
23:53 29.03.2026 (обновлено: 00:16 30.03.2026)
Team Yandex уступила в финале турнира по Dota 2 с призовым фондом в $1 млн
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская команда по Dota 2 Team Yandex уступила в гранд-финале турнира ESL One Birmingham 2026 с призовым фондом в 1 млн долларов.
Team Yandex проиграла европейскому коллективу Tundra Esports со счетом 1-3 по картам. За Team Yandex выступали Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов, Евгений Noticed Игнатенко (оба - Россия), Алимжан watson Исламбеков, Арман Malady Оразбаев (оба - Казахстан) и Мартин Saksa Саздов (Северная Македония). В составе Tundra Esports выступает россиянин Иван Pure Москаленко.
За победу Tundra Esports получат 250 тысяч долларов, Team Yandex достанется 100 тысяч. Третье место занял китайский коллектив Xtreme Gaming (80 тысяч). На четвертой позиции расположилась российская команда PARIVISION (60 тысяч).
Dota 2 - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Российская команда выиграла турнир по Dota 2 в Бухаресте
16 марта, 01:01
 
