Власти Дагестана хотят попросить у правительства помощи с берегоукреплением

МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Власти Дагестана намерены обратиться в правительство РФ за помощью в строительстве берегоукрепления, защитных гидротехнических сооружений для предотвращения подтоплений населенных пунктов республики, заявил глава региона Сергей Меликов.
"И для того, чтобы эту ситуацию из угроз образующего характера перевести в более плановый, необходимо принять, или они уже приняты, реализовать некоторые технические решения, связанные с оборудованием берегоукрепления и созданием защитных гидротехнических зон. Мы это делаем, но сейчас эта ситуация даст нам возможность более оперативно попросить правительство РФ о принятии таких решений", - сообщил Меликов журналистам.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале и Хасавюртовском районе республики.