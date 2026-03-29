В Хасавюртовском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за наводнения

Мост через реку Ярык-Су во время обильных осадков в Хасавюрте.

В селе Адильотар подтопило почти пятьсот домов, людей оттуда вывезли. Также из медучреждения в селе Ботаюрт эвакуировали 43 пациента. Ранее в Хасавюрте из-за наводнения обрушился железнодорожный мост через реку Ярык-Су.