В Хасавюртовском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за наводнения

МАХАЧКАЛА, 29 мар — РИА Новости. Администрация Хасавюртовского района Дагестана сообщила о введении режима ЧС из-за наводнения после ливней.
"Врио главы муниципального образования Хасавюртовский район Багаутдин Мамаев провел совместное совещание в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации", — заявили местные власти в Telegram-канале.
Мост через реку Ярык-Су во время обильных осадков в Хасавюрте.
Последствия ливня в Дагестане.
В селе Адильотар подтопило почти пятьсот домов, людей оттуда вывезли. Также из медучреждения в селе Ботаюрт эвакуировали 43 пациента. Ранее в Хасавюрте из-за наводнения обрушился железнодорожный мост через реку Ярык-Су.
В субботу сильные дожди привели к массовым подтоплениям в Дагестане. Произошли перебои в работе систем водо- и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики.
До понедельника в регионе ввели режим повышенной готовности, в Махачкале объявили о чрезвычайной ситуации. Непростая ситуация и в других городах, включая Дербент и Дагестанские Огни.
Глава региона Сергей Меликов подчеркнул, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. Он поручил оказать финансовую помощь муниципалитетам.