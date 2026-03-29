В Хасавюртовском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за наводнения - РИА Новости, 29.03.2026
10:54 29.03.2026 (обновлено: 11:47 29.03.2026)
В Хасавюртовском районе Дагестана ввели режим ЧС из-за наводнения
Администрация Хасавюртовского района Дагестана сообщила о введении режима ЧС из-за наводнения после ливней. РИА Новости, 29.03.2026
© Фото : МЧС Дагестана/MAX
Последствия подтопления в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 29 мар — РИА Новости. Администрация Хасавюртовского района Дагестана сообщила о введении режима ЧС из-за наводнения после ливней.
"Врио главы муниципального образования Хасавюртовский район Багаутдин Мамаев провел совместное совещание в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации", — заявили местные власти в Telegram-канале.
Мост через реку Ярык-Су во время обильных осадков в Хасавюрте.

Последствия ливня в Дагестане.

Последствия ливня в Дагестане

Подтопленная улица в Махачкале.

© Фото : Джамбулат Салавов/Telegram

В селе Адильотар подтопило почти пятьсот домов, людей оттуда вывезли. Также из медучреждения в селе Ботаюрт эвакуировали 43 пациента. Ранее в Хасавюрте из-за наводнения обрушился железнодорожный мост через реку Ярык-Су.
В субботу сильные дожди привели к массовым подтоплениям в Дагестане. Произошли перебои в работе систем водо- и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики.
До понедельника в регионе ввели режим повышенной готовности, в Махачкале объявили о чрезвычайной ситуации. Непростая ситуация и в других городах, включая Дербент и Дагестанские Огни.
Глава региона Сергей Меликов подчеркнул, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. Он поручил оказать финансовую помощь муниципалитетам.
