В Дагестане начали эвакуацию более 460 домов из-за подтопления

МАХАЧКАЛА, 29 мар — РИА Новости. В дагестанском селе Адильотар начали эвакуацию более 460 домов из-за подтопления, сообщил врио главы Хасавюртовского района Багаутдин Мамаев.
"Мы находимся в поселении Адильотар, где ситуация у нас наиболее сложная. На сегодняшний момент 468 домов подтоплено, идет эвакуация населения полностью. Эвакуация проходит на больших машинах — УАЗах, КамАЗах", — привели его слова в Telegram-канале администрации.
Последствия ливня в Дагестане.
Мост через реку Ярык-Су во время обильных осадков в Хасавюрте.
Последствия ливня в Дагестане.
Власти организовали три пункта временного размещения. Также из медучреждения в селе Ботаюрт эвакуировали 43 пациента.
В субботу сильные дожди привели к массовым подтоплениям в Дагестане. Произошли перебои в работе систем водо- и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики.
До понедельника в регионе ввели режим повышенной готовности, в Махачкале объявили о чрезвычайной ситуации. Непростая ситуация и в других городах, включая Дербент, Дагестанские Огни и Хасавюрт.
Глава региона Сергей Меликов подчеркнул, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. Он поручил оказать финансовую помощь муниципалитетам.