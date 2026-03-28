Передача Зуба не спасла "Оттаву" от поражения в матче НХЛ с "Тампой"

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержал победу над "Оттавой Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Тампе завершилась со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Брэндон Хэйгел (24-я минута), Шарль-Эдуар Д'Астус (26), Эмиль Лиллеберг (49) и Джейк Генцел (58). У "Оттавы" отличились Дилан Козенс (1) и Джордан Спенс (5), которому ассистировал российский защитник Артем Зуб.

Для Зуба передача стала 22-й в сезоне. Россиянин набрал 26 очков за 72 матча.

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров пропустил матч из-за болезни. Российский вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 26 бросков из 28.

"Тампа", набрав 97 очков, лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона Восточной конференции, где "Оттава" с 86 баллами занимает пятое место.