23:23 28.03.2026
Передача Зуба не спасла "Оттаву" от поражения в матче НХЛ с "Тампой"
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержал победу над "Оттавой Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Тампе завершилась со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Брэндон Хэйгел (24-я минута), Шарль-Эдуар Д'Астус (26), Эмиль Лиллеберг (49) и Джейк Генцел (58). У "Оттавы" отличились Дилан Козенс (1) и Джордан Спенс (5), которому ассистировал российский защитник Артем Зуб.
28 марта 2026 • начало в 20:00
Завершен
Тампа-Бэй
4 : 2
Оттава
23:37 • Брэндон Хагель
(Charles-Edouard D'Astous, Эмиль Лиллеберг)
25:14 • Charles-Edouard D'Astous
(Янни Гурде, Земгус Гиргенсонс)
48:51 • Эмиль Лиллеберг
(Брэндон Хагель, Гаге Гонсалвеш)
57:48 • Джейк Гентцель
(Кори Перри, Эмиль Лиллеберг)
00:18 • Дилан Козенс
(Тайлер Клевен, Брэди Ткачук)
04:25 • Джордан Спенс
(Ник Казинс, Артем Зуб)
Для Зуба передача стала 22-й в сезоне. Россиянин набрал 26 очков за 72 матча.
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров пропустил матч из-за болезни. Российский вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 26 бросков из 28.
НХЛ сравнила гол Овечкина с чемпионским броском Джордана
27 марта, 13:02
"Тампа", набрав 97 очков, лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона Восточной конференции, где "Оттава" с 86 баллами занимает пятое место.
В другом матче "Нью-Йорк Айлендерс" дома обыграл "Флориду Пантерз" со счетом 5:2 (0:2, 5:0, 0:0). Российский вратарь "островитян" Илья Сорокин отразил 19 бросков из 21.
 
