Передача Зуба не спасла "Оттаву" от поражения в матче НХЛ с "Тампой"

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержал победу над "Оттавой Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Тампе завершилась со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Брэндон Хэйгел (24-я минута), Шарль-Эдуар Д'Астус (26), Эмиль Лиллеберг (49) и Джейк Генцел (58). У "Оттавы" отличились Дилан Козенс (1) и Джордан Спенс (5), которому ассистировал российский защитник Артем Зуб.
