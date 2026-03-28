Что старец Зосима говорил о судьбе России

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Схиархимандрит Зосима умер в 2002-м. Но его слова до сих пор вызывают мурашки. Потому что пророчества сбываются одно за другим.

Кем был этот человек? И что он видел в будущем России?

Рожденный в тюрьме

Жизнь Ивана Сокура — так звали будущего старца в миру — началась трагически. Третьего сентября 1944-го он появился на свет в тюремной больнице села Косолманка Свердловской области. Мать, простая крестьянка Мария Ивановна, отбывала срок по статье "Религиозная пропаганда". Отец погиб на фронте.

Когда мать освободили, они уехали в Авдеевку Донецкой области к ее родной сестре — монахине Антонине. Дом стоял рядом со Свято-Николаевским храмом. Мальчик проводил там целые дни.

В 1975-м Иван принял постриг с именем Савватий. Через 15 лет его возвели в сан архимандрита. В 1992-м он принял схиму и получил новое имя — Зосима.

Благодаря его усилиям вокруг храма выросла большая община. Построили братские корпуса, открыли дом милосердия для немощных и больных. В 2000-м приход в селе Никольском получил статус монастыря, а через два года стал Свято-Васильевским мужским монастырем. Первым наместником назначили схиархимандрита Зосиму.

По его благословению началось возведение Свято-Успенского собора. Увидеть окончание строительства старцу не довелось — он скончался 29 августа 2002-го.

Почему его слова сбываются

Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк) говорил, что Господь наделил схиархимандрита Зосиму особым даром старчества — даром духовного видения, "видения того, что мы сегодня переживаем".

В беседе с РИА Новости епископ Николай подчеркнул : Церковь почитает старца Зосиму как человека большого духовного опыта. "Это не пророчество, а видение, он не бабка-угадка".

Иными словами, речь идет о духовной прозорливости, которую Церковь признает реальным явлением.

Священник Кирилл (Сахаров) отметил , что в старце Зосиме чувствовалось "торжество духа". Он видел события не потому, что обладал какими-то магическими способностями, а благодаря глубокой духовной жизни.

Священников избивают и арестовывают

Старец предрекал усиление гонений на церковь со стороны властей на Украине.

"Православный на православного будет идти. Вражда, ненависть властей на Украине будет к Церкви и к русским людям. Придет страшное правительство, гонители придут", — говорил старец.

Слова старца сбылись в точности.

"Колотня с Киева начинается"

Он предвидел кровавый переворот 2014 года, который изменил историю целого региона.

"Колотня с Киева вся начинается — матери городов русских, с колыбели. И оттуда покатится эта колотня по всей земле Русской, не минует ни Россию, ничего. Кругом будет беснование", — говорил Зосима.

События Майдана действительно запустили цепную реакцию: войну в Донбассе, разрыв связей, противостояние, которое длится до сих пор.

Война с Западом

Зосима говорил, что Запад в конечном итоге пойдет войной на Русь. Цель — уничтожение православия как такового.

"Опять каркает воронье. Разбить и уничтожить хотят веру, посеять в людях растерянность. А мы скажем: "С нами Бог! Враг не страшен нам! Это дом Богородицы! Русь Святая победит врагов своих с помощью Божией", — утверждал старец.

Но война, по его словам, обернется против самого Запада. Россия, которую долго считали слабой и терпеливой, в итоге покажет свою настоящую силу.

"Дух Руси — могучий, непобедимый! Медведь-то русский спит-спит, терпит-терпит, но уж как проснется, как в лапу дубину возьмет, как раскрутится, то вся Европа полетит от этой дубины русской", — подытожил старец.

Главное завещание

Среди всех пророчеств старца Зосимы есть одно, которое он считал самым важным. Перед смертью он оставил четкое завещание: строго держаться Русской православной церкви, потому что "в ней спасение".

Настоятель храма святителя Николая на Берсеневке, игумен РПЦ Кирилл (Сахаров) рассказал РИА Новости об этом завещании: