Что говорил о России и Украине старец из Донбасса

Что говорил о России и Украине старец из Донбасса

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Старца Зосиму (в миру — Иван Сокур) немало верующих считают прозорливцем. Большинство его предсказаний в итоге сбылось с удивительной точностью: о предвидел Майдан и СВО. Не обошел стороной монах и события грядущих нескольких месяцев.Родился в тюремной больницеИван Алексеевич Сокур родился 3 сентября 1944 года в селе Косолманка Верхотурского района Свердловской области — в тюремной больнице.Его мать Мария Ивановна, будучи простой крестьянкой, попала в заключение по статье "Религиозная пропаганда". Отец погиб на фронте, и семья осталась без кормильца.После освобождения мать с сыном уехала в Авдеевку Донецкой области, где проживала ее родная сестра, монахиня Антонина. Дом располагался рядом со Свято-Николаевским храмом, юный Иван проводил там дни напролет.В 1975 году он принял постриг с именем Савватий. В 1990-м возведен в сан архимандрита. Спустя два года принял схиму с именем Зосима.Благодаря его трудам образовалась большая община. Построены братские корпуса и дом милосердия, где ухаживали за немощными.В 2000 году приход в селе Никольском стал монастырем. С 2002-го это Свято-Васильевский мужской монастырь, первым наместником которого стал схиархимандрит Зосима.По благословению старца началось строительство Свято-Успенского собора. К сожалению, окончание работ Зосима увидеть не успел — скончался 29 августа 2002-го.Обладал особым даромЕпископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк) подчеркивал, что Господь наделил схиархимандрита Зосиму особым даром старчества — даром духовного видения, "видения того, что мы сегодня переживаем".Епископ Николай рассказал РИА Новости, что Церковь почитает старца Зосиму как человека большого духовного опыта."Это не пророчество, а видение, он не "бабка-угадка", а человек огромного духовного опыта, почитаемый Церковью", — сказал епископ.Предвидел всеМногое, о чем говорил старец Зосима, стало со временем реальностью. Предвидел он и кровавый госпереворот в 2014-м, который стал переломным моментом в истории страны."И сейчас, в наше время, колотня с Киева вся начинается — матери городов русских, с колыбели. И оттуда покатится эта колотня по всей земле Русской, не минует ни Россию, ничего. Кругом будет беснование", — говорил Зосима.Именно "колотня", которую на Украине пафосно называли "революцией достоинства", спровоцировала войну в Донбассе.Гонения на церковьСтарец точно знал, что на Украине вспыхнет военный конфликт, который он назвал "большой бедой". Предсказал Зосима и усиление гонений на церковь со стороны киевского режима."Православный на православного будет идти. Вражда, ненависть властей на Украине будет к церкви и к русским людям. Придет страшное правительство, гонители придут", — предрекал старец.Сегодня священников на Украине избивают и арестовывают по различным надуманным предлогам. А каноническую Украинскую православную церковь объявили незаконной."Вся Европа"Зосима также говорил, что Запад в итоге пойдет войной на Русь. Его целью будет уничтожение православия."Опять каркает воронье. Разбить и уничтожить хотят веру, посеять в людях растерянность. А мы скажем: "С нами Бог! Враг не страшен нам! Это дом Богородицы! Русь Святая победит врагов своих с помощью Божией!" — утверждал старец.Однако в итоге Запад пожалеет о том, что в принципе связался с русскими."Дух Руси могучий, непобедимый!.. Медведь-то русский спит-спит, терпит-терпит, но уж как проснется, как в лапу дубину возьмет, как раскрутится, то вся Европа полетит от этой дубины русской", — продолжал старец.Завещание старцаСреди множества предсказаний старца Зосимы, которые на наших глазах сбываются буквально до запятой, выделяется четкая установка: строго держаться Русской православной церкви, ибо "в ней спасение"."Его завещание перед смертью прогремело очень мощно. Оно дало четкую и ясную установку: строго держитесь Русской православной церкви — в ней спасение. А в случае автокефалии — законной или нет — прекращается поминовение правящего архиерея, который пошел на этот компромисс, и поминается святейший патриарх Московский и всея Руси", — рассказал РИА Новости настоятель храма святителя Николая на Берсеневке, игумен РПЦ Кирилл (Сахаров).Старец все это предвидел. Ведь в нем, по словам священника, чувствовалось "торжество духа".

