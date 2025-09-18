Рейтинг@Mail.ru
Что говорил о России и Украине старец из Донбасса - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/starets-2042708992.html
Что говорил о России и Украине старец из Донбасса
Что говорил о России и Украине старец из Донбасса - РИА Новости, 18.09.2025
Что говорил о России и Украине старец из Донбасса
Старца Зосиму (в миру — Иван Сокур) немало верующих считают прозорливцем. Большинство его предсказаний в итоге сбылось с удивительной точностью: о предвидел... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T19:05:00+03:00
2025-09-18T19:05:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021883116_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_31bf1589cf8f50fb465eb2bc0168597b.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Старца Зосиму (в миру — Иван Сокур) немало верующих считают прозорливцем. Большинство его предсказаний в итоге сбылось с удивительной точностью: о предвидел Майдан и СВО. Не обошел стороной монах и события грядущих нескольких месяцев.Родился в тюремной больницеИван Алексеевич Сокур родился 3 сентября 1944 года в селе Косолманка Верхотурского района Свердловской области — в тюремной больнице.Его мать Мария Ивановна, будучи простой крестьянкой, попала в заключение по статье "Религиозная пропаганда". Отец погиб на фронте, и семья осталась без кормильца.После освобождения мать с сыном уехала в Авдеевку Донецкой области, где проживала ее родная сестра, монахиня Антонина. Дом располагался рядом со Свято-Николаевским храмом, юный Иван проводил там дни напролет.В 1975 году он принял постриг с именем Савватий. В 1990-м возведен в сан архимандрита. Спустя два года принял схиму с именем Зосима.Благодаря его трудам образовалась большая община. Построены братские корпуса и дом милосердия, где ухаживали за немощными.В 2000 году приход в селе Никольском стал монастырем. С 2002-го это Свято-Васильевский мужской монастырь, первым наместником которого стал схиархимандрит Зосима.По благословению старца началось строительство Свято-Успенского собора. К сожалению, окончание работ Зосима увидеть не успел — скончался 29 августа 2002-го.Обладал особым даромЕпископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк) подчеркивал, что Господь наделил схиархимандрита Зосиму особым даром старчества — даром духовного видения, "видения того, что мы сегодня переживаем".Епископ Николай рассказал РИА Новости, что Церковь почитает старца Зосиму как человека большого духовного опыта."Это не пророчество, а видение, он не "бабка-угадка", а человек огромного духовного опыта, почитаемый Церковью", — сказал епископ.Предвидел всеМногое, о чем говорил старец Зосима, стало со временем реальностью. Предвидел он и кровавый госпереворот в 2014-м, который стал переломным моментом в истории страны."И сейчас, в наше время, колотня с Киева вся начинается — матери городов русских, с колыбели. И оттуда покатится эта колотня по всей земле Русской, не минует ни Россию, ничего. Кругом будет беснование", — говорил Зосима.Именно "колотня", которую на Украине пафосно называли "революцией достоинства", спровоцировала войну в Донбассе.Гонения на церковьСтарец точно знал, что на Украине вспыхнет военный конфликт, который он назвал "большой бедой". Предсказал Зосима и усиление гонений на церковь со стороны киевского режима."Православный на православного будет идти. Вражда, ненависть властей на Украине будет к церкви и к русским людям. Придет страшное правительство, гонители придут", — предрекал старец.Сегодня священников на Украине избивают и арестовывают по различным надуманным предлогам. А каноническую Украинскую православную церковь объявили незаконной."Вся Европа"Зосима также говорил, что Запад в итоге пойдет войной на Русь. Его целью будет уничтожение православия."Опять каркает воронье. Разбить и уничтожить хотят веру, посеять в людях растерянность. А мы скажем: "С нами Бог! Враг не страшен нам! Это дом Богородицы! Русь Святая победит врагов своих с помощью Божией!" — утверждал старец.Однако в итоге Запад пожалеет о том, что в принципе связался с русскими."Дух Руси могучий, непобедимый!.. Медведь-то русский спит-спит, терпит-терпит, но уж как проснется, как в лапу дубину возьмет, как раскрутится, то вся Европа полетит от этой дубины русской", — продолжал старец.Завещание старцаСреди множества предсказаний старца Зосимы, которые на наших глазах сбываются буквально до запятой, выделяется четкая установка: строго держаться Русской православной церкви, ибо "в ней спасение"."Его завещание перед смертью прогремело очень мощно. Оно дало четкую и ясную установку: строго держитесь Русской православной церкви — в ней спасение. А в случае автокефалии — законной или нет — прекращается поминовение правящего архиерея, который пошел на этот компромисс, и поминается святейший патриарх Московский и всея Руси", — рассказал РИА Новости настоятель храма святителя Николая на Берсеневке, игумен РПЦ Кирилл (Сахаров).Старец все это предвидел. Ведь в нем, по словам священника, чувствовалось "торжество духа".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021883116_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_9828bf54430639e2db3d4d86f24a6305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Что говорил о России и Украине старец из Донбасса

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкУспенский храм в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское Волновахского района ДНР
Успенский храм в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское Волновахского района ДНР - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Успенский храм в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское Волновахского района ДНР
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Старца Зосиму (в миру — Иван Сокур) немало верующих считают прозорливцем. Большинство его предсказаний в итоге сбылось с удивительной точностью: о предвидел Майдан и СВО. Не обошел стороной монах и события грядущих нескольких месяцев.

Родился в тюремной больнице

Иван Алексеевич Сокур родился 3 сентября 1944 года в селе Косолманка Верхотурского района Свердловской области — в тюремной больнице.
Его мать Мария Ивановна, будучи простой крестьянкой, попала в заключение по статье "Религиозная пропаганда". Отец погиб на фронте, и семья осталась без кормильца.
После освобождения мать с сыном уехала в Авдеевку Донецкой области, где проживала ее родная сестра, монахиня Антонина. Дом располагался рядом со Свято-Николаевским храмом, юный Иван проводил там дни напролет.
CC BY-SA 3.0 / Anastasiya Fedorenko / Зосима (Сокур)(cropped)Зосима (Сокур)
Зосима (Сокур) - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
CC BY-SA 3.0 / Anastasiya Fedorenko / Зосима (Сокур)(cropped)
Зосима (Сокур)
В 1975 году он принял постриг с именем Савватий. В 1990-м возведен в сан архимандрита. Спустя два года принял схиму с именем Зосима.
Благодаря его трудам образовалась большая община. Построены братские корпуса и дом милосердия, где ухаживали за немощными.
В 2000 году приход в селе Никольском стал монастырем. С 2002-го это Свято-Васильевский мужской монастырь, первым наместником которого стал схиархимандрит Зосима.
По благословению старца началось строительство Свято-Успенского собора. К сожалению, окончание работ Зосима увидеть не успел — скончался 29 августа 2002-го.
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРазрушенный Васильевский храм в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское Волновахского района ДНР
Разрушенный Васильевский храм в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское Волновахского района ДНР - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Разрушенный Васильевский храм в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское Волновахского района ДНР

Обладал особым даром

Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк) подчеркивал, что Господь наделил схиархимандрита Зосиму особым даром старчества — даром духовного видения, "видения того, что мы сегодня переживаем".
Епископ Николай рассказал РИА Новости, что Церковь почитает старца Зосиму как человека большого духовного опыта.
© Фото : Официальный сайт Свято-Успенской Николо-Васильевского монастыряРазрушенный Свято-Успенскоий Николо-Васильевский монастырь в селе Никольском в Волновахском районе
Разрушенный Свято-Успенскоий Николо-Васильевский монастырь в селе Никольском в Волновахском районе - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Официальный сайт Свято-Успенской Николо-Васильевского монастыря
Разрушенный Свято-Успенскоий Николо-Васильевский монастырь в селе Никольском в Волновахском районе
"Это не пророчество, а видение, он не "бабка-угадка", а человек огромного духовного опыта, почитаемый Церковью", — сказал епископ.

Предвидел все

Многое, о чем говорил старец Зосима, стало со временем реальностью. Предвидел он и кровавый госпереворот в 2014-м, который стал переломным моментом в истории страны.
"И сейчас, в наше время, колотня с Киева вся начинается — матери городов русских, с колыбели. И оттуда покатится эта колотня по всей земле Русской, не минует ни Россию, ничего. Кругом будет беснование", — говорил Зосима.
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУчастники Евромайдана на улице Грушевского в Киеве
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Участники Евромайдана на улице Грушевского в Киеве
Именно "колотня", которую на Украине пафосно называли "революцией достоинства", спровоцировала войну в Донбассе.

Гонения на церковь

Старец точно знал, что на Украине вспыхнет военный конфликт, который он назвал "большой бедой". Предсказал Зосима и усиление гонений на церковь со стороны киевского режима.
"Православный на православного будет идти. Вражда, ненависть властей на Украине будет к церкви и к русским людям. Придет страшное правительство, гонители придут", — предрекал старец.
© Фото : Киево-Печерская Лавра УПЦСотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Киево-Печерская Лавра УПЦ
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры
Сегодня священников на Украине избивают и арестовывают по различным надуманным предлогам. А каноническую Украинскую православную церковь объявили незаконной.

"Вся Европа"

Зосима также говорил, что Запад в итоге пойдет войной на Русь. Его целью будет уничтожение православия.
"Опять каркает воронье. Разбить и уничтожить хотят веру, посеять в людях растерянность. А мы скажем: "С нами Бог! Враг не страшен нам! Это дом Богородицы! Русь Святая победит врагов своих с помощью Божией!" — утверждал старец.
Однако в итоге Запад пожалеет о том, что в принципе связался с русскими.
© Фото : U.S. Army / Elena BaladelliТанки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва
Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : U.S. Army / Elena Baladelli
Танки стран — членов НАТО принимают участие в учениях Swift Response 2025 на полигоне Гайжюнай, Литва
"Дух Руси могучий, непобедимый!.. Медведь-то русский спит-спит, терпит-терпит, но уж как проснется, как в лапу дубину возьмет, как раскрутится, то вся Европа полетит от этой дубины русской", — продолжал старец.

Завещание старца

Среди множества предсказаний старца Зосимы, которые на наших глазах сбываются буквально до запятой, выделяется четкая установка: строго держаться Русской православной церкви, ибо "в ней спасение".
"Его завещание перед смертью прогремело очень мощно. Оно дало четкую и ясную установку: строго держитесь Русской православной церкви — в ней спасение. А в случае автокефалии — законной или нет — прекращается поминовение правящего архиерея, который пошел на этот компромисс, и поминается святейший патриарх Московский и всея Руси", — рассказал РИА Новости настоятель храма святителя Николая на Берсеневке, игумен РПЦ Кирилл (Сахаров).
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Храм Христа Спасителя в Москве
Вид на Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на Храм Христа Спасителя в Москве
Старец все это предвидел. Ведь в нем, по словам священника, чувствовалось "торжество духа".
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала