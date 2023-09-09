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В РПЦ рассказали о предсмертных словах старца Зосимы про Россию и Украину - РИА Новости, 09.09.2023
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Религия
 
06:02 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/starets-1895066680.html
В РПЦ рассказали о предсмертных словах старца Зосимы про Россию и Украину
В РПЦ рассказали о предсмертных словах старца Зосимы про Россию и Украину - РИА Новости, 09.09.2023
В РПЦ рассказали о предсмертных словах старца Зосимы про Россию и Украину
Схиархимандрит Зосима, основатель Успенского Николо-Васильевского монастыря УПЦ в Волновахском районе ДНР, обладал особым духовным даром предвидения, но прежде... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T06:02
2023-09-09T06:02
религия
справки
волновахский район
луганская область
свердловская область
русская православная церковь
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Схиархимандрит Зосима, основатель Успенского Николо-Васильевского монастыря УПЦ в Волновахском районе ДНР, обладал особым духовным даром предвидения, но прежде всего его дар был в верности единству Русской православной церкви, что он и завещал, рассказал епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк), главный реактор издательства Московской патриархии РПЦ. Презентация книги Владимира Карагодина "Пророк непокоренного Донбасса. Схиархимандрит Зосима" прошла в четверг в представительстве ДНР в Москве. "Те слова, которые довелось мне читать в проповедях и воспоминаниях об отце Зосиме, говорят об особом духовном даре, но в этом даре прежде всего хотелось бы отметить его стойкость в вере, его верность Русской православной церкви, единству церковному и своему Отечеству. Можно сказать, что он был, безусловно, великий гражданин святой Руси", - сказал епископ Николай. Он подчеркнул, что Господь наделил схиархимандрита Зосиму особым даром старчества - даром духовного видения, "видения того, что мы сегодня переживаем". "Почему Господь открывает людям возможные варианты развития событий? Потому что всегда нужны те, кто скажет правду Божью. Ту самую правду, которую сегодня, как мы знаем, защищают с оружием в руках наши войны, которую на Донбассе особенно ощутимо мы видим", - отметил священнослужитель. Епископ Николай сказал РИА Новости, что Церковь почитает старца Зосиму как человека большого духовного опыта. "Это не пророчество, а видение, он не "бабка-угадка", а человек огромного духовного опыта, почитаемый Церковью", - сказал епископ. Завещание старца ЗосимыНастоятель московского храма святителя Николая на Берсеневке, игумен РПЦ Кирилл (Сахаров), родившийся в Луганской области, поделился воспоминаниями о своих встречах со старцем Зосимой. "В плане единения церковного у нас была полная гармония. Его завещание перед смертью прогремело очень мощно. Оно дало чёткую и ясную установку: строго держитесь Русской православной церкви — в ней спасение. А в случае автокефалии - законной или нет- прекращается поминовение правящего архиерея, который пошел на этот компромисс и поминается святейший патриарх Московский и Всея Руси", - рассказал игумен. Он отметил, что в старце Зосиме поражало торжество духа над материей, после клинической смерти он "вдруг ожил" и поехал на Святую землю, замыслил большую стройку в своем монастыре – в главном соборе обители по подобию Успенского собора Кремля. Схиархимандрит Зосима (в миру Иван Сокур) родился 3 сентября 1944 года в селе Косолманка Верхотурского района Свердловской области. С 1968 по 1975 учился в Ленинградской духовной семинарии. В 1975 году был пострижен в монахи с именем Савватий. В 1986 году игумен Савватий был назначен настоятелем в Свято-Васильевский храм в селе Никольское Волновахского района, а в 1998 году там же в селе Никольское основал Успенскую Николо-Васильевскую обитель. В 1990 году игумен Савватий был возведён в сан архимандрита, а в 1992 году пострижен в схиму с именем Зосима. Старец скончался 29 августа 2002 года, он похоронен на территории своего монастыря в часовне около Свято-Успенского собора. В январе 2023 года село Никольское Волновахского района Донецкой области подверглось массированному обстрелу, снаряды попали в Николо-Васильевский монастырь, погибли иеромонах и схимонахиня.
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справки, волновахский район, луганская область, свердловская область, русская православная церковь
Религия, Справки, Волновахский район, Луганская область, Свердловская область, Русская православная церковь
В РПЦ рассказали о предсмертных словах старца Зосимы про Россию и Украину

Епископ Николай: старец Зосима перед смертью дал наказ верующим из РФ и Украины

© Фото : страница Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря во ВКонтактеСвято-Успенский Николо-Васильевский монастырь
Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : страница Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря во ВКонтакте
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Схиархимандрит Зосима, основатель Успенского Николо-Васильевского монастыря УПЦ в Волновахском районе ДНР, обладал особым духовным даром предвидения, но прежде всего его дар был в верности единству Русской православной церкви, что он и завещал, рассказал епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк), главный реактор издательства Московской патриархии РПЦ.
Презентация книги Владимира Карагодина "Пророк непокоренного Донбасса. Схиархимандрит Зосима" прошла в четверг в представительстве ДНР в Москве.
"Те слова, которые довелось мне читать в проповедях и воспоминаниях об отце Зосиме, говорят об особом духовном даре, но в этом даре прежде всего хотелось бы отметить его стойкость в вере, его верность Русской православной церкви, единству церковному и своему Отечеству. Можно сказать, что он был, безусловно, великий гражданин святой Руси", - сказал епископ Николай.
Он подчеркнул, что Господь наделил схиархимандрита Зосиму особым даром старчества - даром духовного видения, "видения того, что мы сегодня переживаем".
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"Почему Господь открывает людям возможные варианты развития событий? Потому что всегда нужны те, кто скажет правду Божью. Ту самую правду, которую сегодня, как мы знаем, защищают с оружием в руках наши войны, которую на Донбассе особенно ощутимо мы видим", - отметил священнослужитель.
Епископ Николай сказал РИА Новости, что Церковь почитает старца Зосиму как человека большого духовного опыта.
"Это не пророчество, а видение, он не "бабка-угадка", а человек огромного духовного опыта, почитаемый Церковью", - сказал епископ.

Завещание старца Зосимы

Настоятель московского храма святителя Николая на Берсеневке, игумен РПЦ Кирилл (Сахаров), родившийся в Луганской области, поделился воспоминаниями о своих встречах со старцем Зосимой.
"В плане единения церковного у нас была полная гармония. Его завещание перед смертью прогремело очень мощно. Оно дало чёткую и ясную установку: строго держитесь Русской православной церкви — в ней спасение. А в случае автокефалии - законной или нет- прекращается поминовение правящего архиерея, который пошел на этот компромисс и поминается святейший патриарх Московский и Всея Руси", - рассказал игумен.
Он отметил, что в старце Зосиме поражало торжество духа над материей, после клинической смерти он "вдруг ожил" и поехал на Святую землю, замыслил большую стройку в своем монастыре – в главном соборе обители по подобию Успенского собора Кремля.
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Схиархимандрит Зосима (в миру Иван Сокур) родился 3 сентября 1944 года в селе Косолманка Верхотурского района Свердловской области. С 1968 по 1975 учился в Ленинградской духовной семинарии. В 1975 году был пострижен в монахи с именем Савватий. В 1986 году игумен Савватий был назначен настоятелем в Свято-Васильевский храм в селе Никольское Волновахского района, а в 1998 году там же в селе Никольское основал Успенскую Николо-Васильевскую обитель. В 1990 году игумен Савватий был возведён в сан архимандрита, а в 1992 году пострижен в схиму с именем Зосима.
Старец скончался 29 августа 2002 года, он похоронен на территории своего монастыря в часовне около Свято-Успенского собора. В январе 2023 года село Никольское Волновахского района Донецкой области подверглось массированному обстрелу, снаряды попали в Николо-Васильевский монастырь, погибли иеромонах и схимонахиня.
 
РелигияСправкиВолновахский районЛуганская областьСвердловская областьРусская православная церковь
 
 
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