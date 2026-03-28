Глава Дагестана предостерег предпринимателей от завышения цен на воду - РИА Новости, 28.03.2026
20:35 28.03.2026
Глава Дагестана предостерег предпринимателей от завышения цен на воду
2026-03-28T20:35:00+03:00
происшествия
республика дагестан
махачкала
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Дагестан, Махачкала, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов на фоне непогоды в республике и перебоев с водоснабжением предостерег предпринимателей от завышения цены на бутилированную питьевую воду.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. До понедельника на всей территории региона введен режим повышенной готовности.
"Я бы хотел обратиться к тем коммерсантам, которые сегодня осуществляют продажу чистой питьевой воды, с тем чтобы напомнить им, что они тоже дагестанцы, и вдвое-втрое увеличивать цену на бутилированную питьевую воду - это недостойно тех людей, которые со всеми остальными должны сопереживать и помогать решать проблемы тем, кто от этого (от непогоды - ред.) пострадал", - сказал Меликов, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
По данным ГУ МЧС по республике, из-за стихийного бедствия по состоянию на 12.00 мск без света оставались более 320 тысяч человек. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале: в городе введен режим чрезвычайной ситуации, из затопленных частных домов эвакуировали более 70 человек.
Объем осадков, выпавших в Дагестане, побил многолетние рекорды
