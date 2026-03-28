ЦСКА намерен организовать прощальный матч для Вагнера Лава - РИА Новости Спорт, 28.03.2026
20:28 28.03.2026 (обновлено: 20:35 28.03.2026)
ЦСКА намерен организовать прощальный матч для Вагнера Лава
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил РИА Новости, что столичный клуб намерен организовать прощальный матч для завершившего карьеру футболиста Вагнера Лава.
Бразильский нападающий Вагнер Лав 24 марта объявил о завершении карьеры. Агент 41-летнего Вагнера Эвандро Феррейра сообщал РИА Новости, что спортсмен пока не определился с профессиональными планами и готов к сотрудничеству с ЦСКА.
Футболиста ЦСКА дисквалифицировали на два матча Кубка России
«
"Наш дом - его дом. Мы все испытали исключительное счастье в мае прошлого года, когда смогли еще раз насладиться игрой Вагнера на гала-матче. И прямо сейчас готовы приоткрыть небольшую тайну. Мы хотим сделать еще один большой праздник, посвященный нашему любимому игроку. Мы пока не готовы сделать официальный анонс, слишком ранняя стадия проработки, но мы уже на связи с Вагнером и вместе у нас общее желание проводить легенду у нас дома прощальным матчем", - заявил Бабаев.
"Вагнер - это любовь, что называется, один раз и навсегда. Все, кто видел его игру, понимают, что описать все качества этого легендарного футболиста в одной цитате невозможно. Количество положительных эмоций, которое он дал нашим болельщикам, неоценимо. Мы благодарны Вагнеру за тот период, я бы даже сказал эпоху, которая принесла ЦСКА признание как внутри страны, так и за ее пределами. Игрок, сходу покоривший сердца всех армейцев, внес огромный вклад в развитие всего нашего футбола", - добавил Бабаев.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе армейцев он провел 259 матчей, забил 124 гола, стал обладателем Кубка УЕФА, трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка страны.
Акинфеев поблагодарил Вагнера Лава за совместные выступления за ЦСКА
