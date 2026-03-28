"Локомотив" обыграл "Спартак" и вновь повел в серии плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:52 28.03.2026
"Локомотив" обыграл "Спартак" и вновь повел в серии плей-офф КХЛ
"Локомотив" обыграл "Спартак" и вновь повел в серии плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.03.2026
"Локомотив" обыграл "Спартак" и вновь повел в серии плей-офф КХЛ
Ярославский "Локомотив" обыграл московский "Спартак" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 28.03.2026
2026-03-28T19:52:00+03:00
2026-03-28T19:52:00+03:00
хоккей
спорт
максим шалунов
александр радулов
артур каюмов
локомотив (ярославль)
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
РИА Новости Спорт
Новости
ru-RU
РИА Новости Спорт
спорт, максим шалунов, александр радулов, артур каюмов, локомотив (ярославль), спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл), кубок гагарина
Хоккей, Спорт, Максим Шалунов, Александр Радулов, Артур Каюмов, Локомотив (Ярославль), Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Кубок Гагарина
"Локомотив" обыграл "Спартак" и вновь повел в серии плей-офф КХЛ

"Локомотив" победил "Спартак" в третьем матче серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обыграл московский "Спартак" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0). В составе "Локомотива" шайбы забросили Максим Шалунов (1-я минута), Александр Радулов (11), Байрон Фрэз (47) и Артур Каюмов (66). У "Спартака" отличились Даниил Гутик (7), Павел Порядин (33) и Иван Морозов (59).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
28 марта 2026 • начало в 17:00
Закончен в OT
Спартак Москва
3 : 4
Локомотив
06:16 • Даниил Гутик
(Егор Филин, Герман Рубцов)
12:31 • Павел Порядин
(Дмитрий Вишневский, Иван Морозов)
18:29 • Иван Морозов
00:51 • Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
10:04 • Александр Радулов
(Даниил Мисюль, Георгий Иванов)
06:33 • Байрон Фроуз
(Александр Радулов, Рихард Паник)
Артур Каюмов
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встречу на "Мегаспорте" посетили 11 888 зрителей, что стало рекордом "Спартака" в текущем сезоне, а также максимальной посещаемостью "красно-белых" с момента переезда на арену в 2021 году.
Счет в серии до четырех побед - 2-1 в пользу "Локомотива". Следующая встреча состоится в Москве 30 марта.
По итогам регулярного чемпионата действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" занял первое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Спартак" стал восьмым.
ХоккейСпортМаксим ШалуновАлександр РадуловАртур КаюмовЛокомотив (Ярославль)ХК Спартак (Москва)КХЛ 2025-2026Кубок Гагарина
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
