"Локомотив" обыграл "Спартак" и вновь повел в серии плей-офф КХЛ

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обыграл московский "Спартак" в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0). В составе "Локомотива" шайбы забросили Максим Шалунов (1-я минута), Александр Радулов (11), Байрон Фрэз (47) и Артур Каюмов (66). У "Спартака" отличились Даниил Гутик (7), Павел Порядин (33) и Иван Морозов (59).
(Егор Филин, Герман Рубцов)
Встречу на "Мегаспорте" посетили 11 888 зрителей, что стало рекордом "Спартака" в текущем сезоне, а также максимальной посещаемостью "красно-белых" с момента переезда на арену в 2021 году.
Счет в серии до четырех побед - 2-1 в пользу "Локомотива". Следующая встреча состоится в Москве 30 марта.
По итогам регулярного чемпионата действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" занял первое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Спартак" стал восьмым.