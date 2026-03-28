Ключевой защитник "Спартака" может пропустить четвертый матч серии плей-офф - РИА Новости Спорт, 28.03.2026
21:19 28.03.2026 (обновлено: 21:22 28.03.2026)
Ключевой защитник "Спартака" может пропустить четвертый матч серии плей-офф
Участие Джоуи Кина в четвертом матче с "Локомотивом" под вопросом

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского "Спартака" Алексей Жамнов сообщил журналистам, что участие американского защитника "красно-белых" Джоуи Кина в четвертом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива" находится под вопросом.
В субботу Кин получил травму по ходу второго периода третьего матча серии с ярославцами и досрочно завершил игру.
Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
"Понимаем, что можем делать с "Локомотивом": Жамнов о победе в Ярославле
26 марта, 23:45
"На данный момент не могу сказать ничего о состоянии здоровья Джоуи Кина. Завтра он пройдет обследование, и тогда будет ясно. Сегодняшний матч он не мог доиграть. Вероятность его участия в следующей игре оцениваю как 50 на 50. Что касается отсутствия Никиты Холодилина в составе на сегодняшний матч, то у него небольшое повреждение, решили его приберечь. Ему нужна была передышка. Если говорить о Брэндоне Биро, то он пока не принимает участия в контактных тренировках. Мне сложно сказать, когда он будет готов сыграть", - сказал Жамнов.
"Сейчас у нас есть обойма, которая участвует в плей-офф. Да, мы знаем о ребятах в "Химике", но на данный момент будет задействован тот состав, который у нас имеется. Делать большую ротацию в плей-офф я не буду", - добавил тренер "красно-белых".
"Спартак" в субботу проиграл "Локомотиву" в Москве (3:4 ОТ). Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу железнодорожников.
"Просил нападающих играть более агрессивно в зоне атаки. У соперника обученная команда, которая знает, как действовать в таких ситуациях, но если мы не будем угрожать чужим воротам, то и голов не будет. Ребята сами видят, что против "Локомотива" можно играть. Что касается пропущенных шайб, то первый и второй голы - это исключительно наши ошибки. Таких голов вообще не должно быть. Игроки иногда теряются в простых ситуациях. Но все мы люди, все мы ошибаемся. Думаю, ребята сделают правильные выводы. У "Локомотива" есть свой стиль - набрасывать на пятак, создавать трафик перед воротами. Мы обращаем на это внимание", - заявил Жамнов.
Главный тренер Локомотива Боб Хартли - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
"Локомотив" не мог проиграть "Спартаку" второй раз подряд, заявил Хартли
Вчера, 20:59
 
