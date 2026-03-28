Ключевой защитник "Спартака" может пропустить четвертый матч серии плей-офф

"Просил нападающих играть более агрессивно в зоне атаки. У соперника обученная команда, которая знает, как действовать в таких ситуациях, но если мы не будем угрожать чужим воротам, то и голов не будет. Ребята сами видят, что против "Локомотива" можно играть. Что касается пропущенных шайб, то первый и второй голы - это исключительно наши ошибки. Таких голов вообще не должно быть. Игроки иногда теряются в простых ситуациях. Но все мы люди, все мы ошибаемся. Думаю, ребята сделают правильные выводы. У "Локомотива" есть свой стиль - набрасывать на пятак, создавать трафик перед воротами. Мы обращаем на это внимание", - заявил Жамнов.