Рейтинг@Mail.ru
Футболиста ЦСКА дисквалифицировали на два матча Кубка России - РИА Новости Спорт, 28.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
01:11 28.03.2026
https://ria.ru/20260328/kdk-2083438889.html
Футболиста ЦСКА дисквалифицировали на два матча Кубка России
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал бразильского защитника московского ЦСКА Матеуса Рейса на два матча...
футбол
спорт
кирилл заика
пфк цска
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
кубок россии по футболу
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078623449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a16e0728a4e158a992f18d98701ae667.jpg
https://ria.ru/20260328/germaniya-2083438712.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078623449_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c7a68ba244a5ca745bf1bc7e9f47dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Футбол, Спорт, Кирилл Заика, ПФК ЦСКА, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу, Сочи
КДК РФС дисквалифицировал футболиста ЦСКА Рейса на два матча Кубка России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМатеус Рейс
Матеус Рейс - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал бразильского защитника московского ЦСКА Матеуса Рейса на два матча за агрессивное поведение во втором матче полуфинала пути РПЛ Кубка России против "Краснодара", сообщается на сайте РФС.
ЦСКА 17 марта проиграл в гостях "Краснодару" со счетом 0:4 и выбыл в путь регионов Кубка страны (первый матч армейцы в Москве выиграли - 3:1). В добавленное к первому тайму время Рейс получил красную карточку.
КДК также оштрафовал ЦСКА за неподобающее поведение команды, за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений и за необеспечение клубом участия в обязательном флеш-интервью. Суммарно клубу придется выплатить 210 тысяч рублей.
КДК также признал ошибочным удаление защитника "Сочи" Кирилла Заики в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Балтики" (0:4). Красная карточка игрока аннулирована.
Футболисты сборной Германии - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Дубль Вирца помог сборной Германии обыграть швейцарцев в товарищеском матче
01:11
 
ФутболСпортКирилл ЗаикаПФК ЦСКАКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболуСочи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Никарагуа
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала