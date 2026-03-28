16:58 28.03.2026 (обновлено: 17:03 28.03.2026)
Гинер пригласил Вагнера Лава работать в ЦСКА
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что в московском футбольном клубе будут рады, если бывший бразильский нападающий армейцев Вагнер Лав после завершения карьеры будет сотрудничать с "красно-синими".
Вагнер Лав 24 марта объявил о завершении карьеры. Агент 41-летнего игрока Эвандро Феррейра сообщил РИА Новости, что спортсмен пока не определился с профессиональными планами и готов к сотрудничеству с ЦСКА.
"Вага, к сожалению, у любого спортсмена карьера, именно спортивная, когда-нибудь заканчивается. У тебя она была долгой, ты уже взрослый и провел прекрасную жизнь. Ты был фантастическим игроком. Я хочу, чтобы ты знал, что здесь твой второй дом, мы всегда рады тебя видеть и всегда будем рады, если ты будешь с клубом сотрудничать и работать. Не думай, что плохо, когда вешаешь бутсы на гвоздик, - всему свое время. Будь здоров, счастлив, пускай твоя семья всегда радуется тебе", - сказал Гинер в обращении, опубликованном в официальном Telegram-канале ЦСКА.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе армейцев он провел 259 матчей, забил 124 гола, стал обладателем Кубка УЕФА, трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка страны.
Помимо ЦСКА форвард также играл за бразильские "Палмейрас", "Фламенго", "Коринтианс", "Спорт Ресифи", "Атлетико Гоияниенсе" и "Аваи", китайский "Шаньдун", выступающий в чемпионате Франции "Монако", турецкие "Аланьяспор", "Бешикташ", казахстанский "Кайрат" и датский "Мидтьюлланн". В составе сборной Бразилии Вагнер забил четыре мяча в 20 матчах и дважды выиграл Кубок Америки.
