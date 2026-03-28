В Дагестане около 110 тысяч человек остаются без света
Порядка 110 тысяч абонентов остаются без света в Дагестане, продолжаются восстановительные работы, заявил глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 28.03.2026
Меликов: около 110 тысяч абонентов остаются без света в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Порядка 110 тысяч абонентов остаются без света в Дагестане, продолжаются восстановительные работы, заявил глава региона Сергей Меликов.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. По состоянию на 20.30, из более чем 500 тысяч абонентов, оставшихся без света в результате разгула стихии, неподключенными остались около 110 тысяч. Основной проблемой для подачи энергоснабжения в пока обесточенные дома являются масштабные подтопления. В основном это касается Махачкалы
и Хасавюрта", - написал Меликов
в своем Telegram-канале
.
По его словам, в Махачкале подтопленными оказались три основных центра питания, проводится подготовка для откачки воды. Глава дагестана подчеркнул, что работа ведется в круглосуточном режиме.
"Мы вновь убедились, что у нас есть надежные друзья, готовые оказать помощь. Мне звонили глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров, руководитель РСО-Алания Сергей Иванович Меняйло и глава КЧР Рашид Бориспиевич Темрезов. Они готовы при необходимости поддержать нас в ликвидации последствий ЧС. Приятно знать, что братские республики всегда рядом", - отметил Меликов.
Он уточнил, что также с ним связывались спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой
, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин
и руководство компании "Магнит".
В Дагестане
в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По состоянию на 12.00 мск без света оставались более 320 тысяч человек. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале.