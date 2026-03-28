В Дагестане подвоз воды организовали из-за перебоев с водоснабжением

МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Подвоз питьевой воды жителям городов Дагестана организован на фоне перебоев с центральным водоснабжением из-за непогоды, заявил вице-премьер республики Манвел Мажонц.
"В связи с перебоями в электроснабжении, а также проблемами с переполненностью некоторых наших водохранилищ есть проблемы с поступлением воды в города Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Избербаш. Сейчас на линии работают 52 бригады для восстановления водоснабжения, проводится гиперхлорирование воды и производится доставка питьевой воды жителям", - сказал Мажонц, его заявление опубликовано в Telegram-канале администрации региона.
Управление Роспотребнадзора по Дагестану сообщает, что специалисты ведомства и Центра гигиены и эпидемиологии в республике ведут постоянный мониторинг качества воды в Махачкала, Каспийске и Хасавюрте. Команды выезжают на места затоплений, отбирают пробы из источников и распределительных сетей. Пробы направляют в аккредитованные лаборатории для микробиологического, химического и органолептического исследования, включая определение мутности, рассказали в управлении.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По состоянию на 12.00 мск без света оставались более 320 тысяч человек. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале.