В Дагестане подвоз воды организовали из-за перебоев с водоснабжением - РИА Новости, 28.03.2026
20:24 28.03.2026 (обновлено: 21:59 28.03.2026)
В Дагестане подвоз воды организовали из-за перебоев с водоснабжением
В Дагестане подвоз воды организовали из-за перебоев с водоснабжением - РИА Новости, 28.03.2026
В Дагестане подвоз воды организовали из-за перебоев с водоснабжением
Подвоз питьевой воды жителям городов Дагестана организован на фоне перебоев с центральным водоснабжением из-за непогоды, заявил вице-премьер республики Манвел... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T20:24:00+03:00
2026-03-28T21:59:00+03:00
республика дагестан
махачкала
хасавюрт
происшествия
республика дагестан
махачкала
хасавюрт
Наводнение в Махачкале
Более 50 мм осадков выпало в некоторых районах Дагестана — это антирекорд за много лет. По словам главы региона Меликова, ситуация усугубляется метелями и снежными завалами, а также незаконной застройкой охранных зон – водостоки и каналы забиты, но коммунальщики не могут проехать к объектам для их очистки.
республика дагестан, махачкала, хасавюрт, происшествия
Республика Дагестан, Махачкала, Хасавюрт, Происшествия
В Дагестане подвоз воды организовали из-за перебоев с водоснабжением

В Дагестане подвоз питьевой воды организовали из-за перебоев с водоснабжением

МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Подвоз питьевой воды жителям городов Дагестана организован на фоне перебоев с центральным водоснабжением из-за непогоды, заявил вице-премьер республики Манвел Мажонц.
"В связи с перебоями в электроснабжении, а также проблемами с переполненностью некоторых наших водохранилищ есть проблемы с поступлением воды в города Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Избербаш. Сейчас на линии работают 52 бригады для восстановления водоснабжения, проводится гиперхлорирование воды и производится доставка питьевой воды жителям", - сказал Мажонц, его заявление опубликовано в Telegram-канале администрации региона.
Управление Роспотребнадзора по Дагестану сообщает, что специалисты ведомства и Центра гигиены и эпидемиологии в республике ведут постоянный мониторинг качества воды в Махачкала, Каспийске и Хасавюрте. Команды выезжают на места затоплений, отбирают пробы из источников и распределительных сетей. Пробы направляют в аккредитованные лаборатории для микробиологического, химического и органолептического исследования, включая определение мутности, рассказали в управлении.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По состоянию на 12.00 мск без света оставались более 320 тысяч человек. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале.
Подтопленная улица в поселке Новый Хушет под Махачкалой - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
