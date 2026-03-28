В Дагестане организовали вывоз пассажиров с подтопленных ж/д станций

В министерстве рассказали, что из-за сильного дождя и шквалистого ветра произошли повреждения железнодорожного полотна, а также частичное затоплено несколько станций. На перегоне Хасавюрт – Кадиюрт (2202 км) обрушились два пролета железнодорожного моста. Кроме того, частично деформировалось пролетное строение второго моста на том же перегоне. Также в связи с затоплением станции Тарки и Манас движение на этом участке приостановлено.