https://ria.ru/20260328/dagestan-2083527155.html
В Дагестане организовали вывоз пассажиров с подтопленных ж/д станций
В Дагестане организовали вывоз пассажиров с подтопленных ж/д станций - РИА Новости, 28.03.2026
В Дагестане организовали вывоз пассажиров с подтопленных ж/д станций
Организован вывоз пассажиров с затопленных железнодорожных станций Дагестана, для этого привлечены 22 автобуса, сообщает минтранс региона.
2026-03-28T19:27:00+03:00
2026-03-28T19:27:00+03:00
2026-03-28T22:45:00+03:00
республика дагестан
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083492197_14:0:1266:704_1920x0_80_0_0_2e273db7d5520cb7a798bf754857b721.jpg
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083492197_171:0:1110:704_1920x0_80_0_0_1d34e4b8ed2746b656e3d2c19c5152b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, происшествия
Республика Дагестан, Происшествия
В Дагестане организовали вывоз пассажиров с подтопленных ж/д станций
В Дагестане организовали вывоз пассажиров с подтопленных железнодорожных станций
МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Организован вывоз пассажиров с затопленных железнодорожных станций Дагестана, для этого привлечены 22 автобуса, сообщает минтранс региона.
Ранее в правительстве республики сообщили, что движение поездов на станциях Тарки и Манас в Дагестане
временно приостановлено из-за затоплений.
"Минтранс Дагестана организовал вывоз пассажиров с железнодорожных станций республики… Для этих целей привлечены три автобуса большого класса, четыре автобуса среднего класса и 15 малого класса, общей вместимостью 690 пассажиров", - говорится в сообщении
.
В полночь запланирован вывоз пассажиров со станции Хасавюрт
до станции Кизилюрт
с дальнейшей посадкой на поезд Махачкала
– Санкт-Петербург
. Для этих будет использовано 10 автобусов малого класса, отметили в ведомстве.
В министерстве рассказали, что из-за сильного дождя и шквалистого ветра произошли повреждения железнодорожного полотна, а также частичное затоплено несколько станций. На перегоне Хасавюрт – Кадиюрт (2202 км) обрушились два пролета железнодорожного моста. Кроме того, частично деформировалось пролетное строение второго моста на том же перегоне. Также в связи с затоплением станции Тарки и Манас движение на этом участке приостановлено.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По состоянию на 12.00 мск без света оставались более 320 тысяч человек. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале, в городе введен режим чрезвычайной ситуации.