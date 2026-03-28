В Дагестане организовали вывоз пассажиров с подтопленных ж/д станций - РИА Новости, 28.03.2026
19:27 28.03.2026 (обновлено: 22:45 28.03.2026)
В Дагестане организовали вывоз пассажиров с подтопленных ж/д станций
Организован вывоз пассажиров с затопленных железнодорожных станций Дагестана, для этого привлечены 22 автобуса, сообщает минтранс региона.
МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Организован вывоз пассажиров с затопленных железнодорожных станций Дагестана, для этого привлечены 22 автобуса, сообщает минтранс региона.
Ранее в правительстве республики сообщили, что движение поездов на станциях Тарки и Манас в Дагестане временно приостановлено из-за затоплений.
"Минтранс Дагестана организовал вывоз пассажиров с железнодорожных станций республики… Для этих целей привлечены три автобуса большого класса, четыре автобуса среднего класса и 15 малого класса, общей вместимостью 690 пассажиров", - говорится в сообщении.
В полночь запланирован вывоз пассажиров со станции Хасавюрт до станции Кизилюрт с дальнейшей посадкой на поезд МахачкалаСанкт-Петербург. Для этих будет использовано 10 автобусов малого класса, отметили в ведомстве.
В министерстве рассказали, что из-за сильного дождя и шквалистого ветра произошли повреждения железнодорожного полотна, а также частичное затоплено несколько станций. На перегоне Хасавюрт – Кадиюрт (2202 км) обрушились два пролета железнодорожного моста. Кроме того, частично деформировалось пролетное строение второго моста на том же перегоне. Также в связи с затоплением станции Тарки и Манас движение на этом участке приостановлено.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По состоянию на 12.00 мск без света оставались более 320 тысяч человек. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале, в городе введен режим чрезвычайной ситуации.
