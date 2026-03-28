В Буйнакске из-за угрозы оползней организовали пункт временного размещения

МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Пункт временного размещения организован для жителей в дагестанском Буйнакске, где возникла угроза оползней, сообщили в администрации города.
Ранее глава республики Сергей Меликов заявил, что в Буйнакске из-за непогоды возникла угроза оползней, жителей перевозят в безопасные места.
"Обильные осадки в виде продолжительных дождей стали причиной активных оползневых процессов в районе Приреченска… Администрацией города организован пункт временного размещения жителей, попадающих под оползневые процессы, в частности, жителей улиц Крылова, Махмуда, Кутузова, Лазо и прилегающих к ним улиц", – говорится в сообщении.
Людей разместят в общежитии Сельскохозяйственного колледжа, им окажут всю необходимую помощь, обеспечат горячим питанием, отметили в мэрии.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. По состоянию на 20.30, без света остаются около 110 тысяч жителей республики. Особенно сильно стихия ударила по Махачкале. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности.