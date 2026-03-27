Шилов, перенесший операцию на колене, продлил контракт с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
17:45 27.03.2026
Шилов, перенесший операцию на колене, продлил контракт с "Зенитом"
Шилов, перенесший операцию на колене, продлил контракт с "Зенитом" - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Шилов, перенесший операцию на колене, продлил контракт с "Зенитом"
Нападающий петербургского "Зенита" Вадим Шилов, который ранее получил повреждение передней крестообразной связки на тренировке и перенес операцию на колене,... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
2026-03-27T17:45:00+03:00
2026-03-27T17:45:00+03:00
футбол
спорт
вадим шилов
зенит
рубин
российская премьер-лига (рпл)
кубок россии по футболу
спорт, вадим шилов, зенит, рубин, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Вадим Шилов, Зенит, Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
Шилов, перенесший операцию на колене, продлил контракт с "Зенитом"

Повредивший крестообразную связку Шилов продлил контракт с "Зенитом"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВадим Шилов
Вадим Шилов - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Вадим Шилов. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Нападающий петербургского "Зенита" Вадим Шилов, который ранее получил повреждение передней крестообразной связки на тренировке и перенес операцию на колене, продлил контракт с командой, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Новое соглашение нападающего с "Зенитом" действует до конца сезона-2030/31.
"Поздравляем Вадима Шилова с новым соглашением, желаем скорейшего возвращения на поле и новых побед вместе с "Зенитом", - говорится в сообщении клуба.
Шилову 18 лет. 12 августа футболист дебютировал за основную команду "Зенита", выйдя на замену на 66-й минуте матча группового этапа пути РПЛ Кубка России против казанского "Рубина" (3:0). На 84-й минуте он забил свой первый мяч. Всего на его счету восемь игр, в которых он дважды отличился.
ФутболСпортВадим ШиловЗенитРубинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
