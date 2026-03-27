Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
00:47 27.03.2026 (обновлено: 02:01 27.03.2026)
https://ria.ru/20260327/ukraina-2083173063.html
Сборная Украины пропустит пятый ЧМ по футболу подряд
Сборная Украины пропустит пятый ЧМ по футболу подряд
2026-03-27T00:47:00+03:00
2026-03-27T02:01:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083171095_0:21:1080:629_1920x0_80_0_0_81919b8d7fbb49f9c7445aead918d48b.jpg
https://ria.ru/20260325/uefa-2082945565.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083171095_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1009bc51857457fc25da966d0a830da2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Соцсети УЕФАВиктор Дьёкереш
Виктор Дьёкереш - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Соцсети УЕФА
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сборная Швеции по футболу обыграла команду Украины в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Встреча пути В прошла в испанской Валенсии и завершилась победой шведов со счетом 3:1. В составе победителей хет-триком отметился Виктор Дьёкереш (6, 51, 73-я минуты), забивший свой третий мяч с пенальти. У украинцев отличился Матвей Пономаренко (90).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 2-ой раунд
26 марта 2026 • начало в 22:45
Завершен
Украина
1 : 3
Швеция
90‎’‎ • Матвий Пономаренко
06‎’‎ • Виктор Дьекереш
(Бенжамин Нюгрен)
51‎’‎ • Виктор Дьекереш
(Кристоффер Нордфельдт)
73‎’‎ • Виктор Дьекереш (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная Украины в последний раз выступала на чемпионате мира в 2006 году. Тогда украинцы дошли до 1/4 финала турнира, уступив итальянцам (0:3).
В финальном матче "стыков" за выход на чемпионат мира шведы 31 марта примут в Сольне (Швеция) сборную Польши, которая в параллельном матче обыграла команду Албании (2:1).
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех государств: США, Мексики и Канады. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Логотип УЕФА - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола за расизм болельщиков
25 марта, 22:23
 
ФутболСпортВиктор ДьекерешЧемпионат мира по футболу 2026УкраинаШвеция
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Никарагуа
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала