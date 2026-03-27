Сборная Украины пропустит пятый ЧМ по футболу подряд

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сборная Швеции по футболу обыграла команду Украины в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Встреча пути В прошла в испанской Валенсии и завершилась победой шведов со счетом 3:1. В составе победителей хет-триком отметился Виктор Дьёкереш (6, 51, 73-я минуты), забивший свой третий мяч с пенальти. У украинцев отличился Матвей Пономаренко (90).

Сборная Украины в последний раз выступала на чемпионате мира в 2006 году. Тогда украинцы дошли до 1/4 финала турнира, уступив итальянцам (0:3).

В финальном матче "стыков" за выход на чемпионат мира шведы 31 марта примут в Сольне (Швеция) сборную Польши, которая в параллельном матче обыграла команду Албании (2:1).