Что индийская ясновидящая говорит о судьбе России

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Летом 2024-го в Дональда Трампа Летом 2024-го в Дональда Трампа стреляли на предвыборном митинге. Пуля прошла в миллиметрах от головы. За полгода до этого индианка, живущая в Москве, заявила в эфире российского телеканала: покушение будет, и он останется жив.

Сегодня ее прогнозы о России, климате и мировых катастрофах звучат все тревожнее.

Путь от инженера до провидицы

История Арчены необычна. Родилась она в Индии, училась на инженера, занималась модельным бизнесом. Казалось, жизнь пойдет по стандартному сценарию. Но с детства ее преследовали странные сны.

В десять лет девочке приснился мужчина с голубыми глазами. В Индии, где почти все темноглазые, это казалось абсурдом. Родственники отнеслись к рассказу как к детской фантазии.

Спустя годы видение материализовалось. В Гоа Арчена познакомилась с русским журналистом и писателем Александром Борисовым. Его глаза оказались именно теми самыми — голубыми, как в детском сне. Пара поженилась, переехала в Москву.

Летом 2017-го произошел переломный момент. Проснувшись на рассвете, она увидела яркий свет, который проник в комнату через окно. С того дня, как девушка утверждает, начала получать ответы на вопросы о судьбе человечества.

© AP Photo / Evan Vucci Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания © AP Photo / Evan Vucci Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания

Метод работы

Объясняя работу своего дара, Арчена использует метафору: птицы пролетают тысячи километров без карт и навигаторов — у них есть внутренний компас. У нее тоже есть компас, только он показывает не направление в пространстве, а вектор во времени.

Процесс получения информации выглядит так: если вопрос важный, она задает его несколько раз. Только получив идентичный ответ многократно, считает возможным озвучить прогноз. Это, по ее словам , помогает отделить настоящее предвидение от случайных мыслей.

Великая возможность или смертельная угроза

Отдельная тема, которую затрагивает Арчена, — технологии. Она говорит, что искусственный интеллект откроет человечеству огромные возможности, однако принесет и смертельные риски.

Она видит будущее, где машины смогут создавать оружие и в какой-то момент решат подчинить себе людей. Это не фантастика из голливудских фильмов — это, по ее утверждению, реальная угроза, с которой человечество столкнется в ближайшие десятилетия.

Миллиарды мигрантов

Арчена говорит о надвигающейся экологической катастрофе планетарного масштаба.

Стихийные бедствия, которые раньше случались изредка, станут обыденностью. Землетрясения, цунами, ураганы, смерчи и наводнения обрушатся на регионы, где их никогда не было. Жара сделает целые территории непригодными для проживания.

Индия, Китай, Пакистан, африканские государства, страны Латинской Америки столкнутся с засухами и потопами одновременно. Миллиарды людей будут вынуждены бежать. Куда? На север — в Россию, Канаду, Северную Европу. Это будет переселение народов, сопоставимое разве что с Великим переселением древности.

Когда закончится конфликт на Украине

Вопрос, который волнует миллионы людей сегодня: когда наступит мир? Арчена дает конкретный ответ — 2026 год. По ее словам , именно в этом году "все стороны получат возможность завершить противостояние".

Однако есть нюанс. Она подчеркивает: "Будущее не высечено в камне". Иными словами, финал зависит от действий людей прямо сейчас. Если украинская сторона не извлечет уроки из происходящего, последствия окажутся разрушительными.

Более того, Арчена не обходит острые углы. Она жестко заявила о риске исчезновения Украины как государства, если сценарий мира не будет реализован. Территориально картина, по ее видению, выглядит так: часть земель возвращается России, западные области оказываются под протекторатом соседей — в первую очередь Польши.