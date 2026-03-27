Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 27.03.2026
https://ria.ru/20260327/sudba-2083100172.html
Что индийская ясновидящая говорит о судьбе России
Что индийская ясновидящая говорит о судьбе России
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:166:3240:1989_1920x0_80_0_0_931e3dc65d5ff81f211af834e856de74.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac7f9bd3d4b1e11dfc94e68752b79a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Что индийская ясновидящая говорит о судьбе России

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Летом 2024-го в Дональда Трампа стреляли на предвыборном митинге. Пуля прошла в миллиметрах от головы. За полгода до этого индианка, живущая в Москве, заявила в эфире российского телеканала: покушение будет, и он останется жив.
Сегодня ее прогнозы о России, климате и мировых катастрофах звучат все тревожнее.

Путь от инженера до провидицы

История Арчены необычна. Родилась она в Индии, училась на инженера, занималась модельным бизнесом. Казалось, жизнь пойдет по стандартному сценарию. Но с детства ее преследовали странные сны.
В десять лет девочке приснился мужчина с голубыми глазами. В Индии, где почти все темноглазые, это казалось абсурдом. Родственники отнеслись к рассказу как к детской фантазии.
Спустя годы видение материализовалось. В Гоа Арчена познакомилась с русским журналистом и писателем Александром Борисовым. Его глаза оказались именно теми самыми — голубыми, как в детском сне. Пара поженилась, переехала в Москву.
Летом 2017-го произошел переломный момент. Проснувшись на рассвете, она увидела яркий свет, который проник в комнату через окно. С того дня, как девушка утверждает, начала получать ответы на вопросы о судьбе человечества.
© AP Photo / Evan VucciШон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания
Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания

Метод работы

Объясняя работу своего дара, Арчена использует метафору: птицы пролетают тысячи километров без карт и навигаторов — у них есть внутренний компас. У нее тоже есть компас, только он показывает не направление в пространстве, а вектор во времени.
Процесс получения информации выглядит так: если вопрос важный, она задает его несколько раз. Только получив идентичный ответ многократно, считает возможным озвучить прогноз. Это, по ее словам, помогает отделить настоящее предвидение от случайных мыслей.

Великая возможность или смертельная угроза

Отдельная тема, которую затрагивает Арчена, — технологии. Она говорит, что искусственный интеллект откроет человечеству огромные возможности, однако принесет и смертельные риски.
Она видит будущее, где машины смогут создавать оружие и в какой-то момент решат подчинить себе людей. Это не фантастика из голливудских фильмов — это, по ее утверждению, реальная угроза, с которой человечество столкнется в ближайшие десятилетия.

Миллиарды мигрантов

Арчена говорит о надвигающейся экологической катастрофе планетарного масштаба.
Стихийные бедствия, которые раньше случались изредка, станут обыденностью. Землетрясения, цунами, ураганы, смерчи и наводнения обрушатся на регионы, где их никогда не было. Жара сделает целые территории непригодными для проживания.
Индия, Китай, Пакистан, африканские государства, страны Латинской Америки столкнутся с засухами и потопами одновременно. Миллиарды людей будут вынуждены бежать. Куда? На север — в Россию, Канаду, Северную Европу. Это будет переселение народов, сопоставимое разве что с Великим переселением древности.

Когда закончится конфликт на Украине

Вопрос, который волнует миллионы людей сегодня: когда наступит мир? Арчена дает конкретный ответ — 2026 год. По ее словам, именно в этом году "все стороны получат возможность завершить противостояние".
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие
Однако есть нюанс. Она подчеркивает: "Будущее не высечено в камне". Иными словами, финал зависит от действий людей прямо сейчас. Если украинская сторона не извлечет уроки из происходящего, последствия окажутся разрушительными.
Более того, Арчена не обходит острые углы. Она жестко заявила о риске исчезновения Украины как государства, если сценарий мира не будет реализован. Территориально картина, по ее видению, выглядит так: часть земель возвращается России, западные области оказываются под протекторатом соседей — в первую очередь Польши.
А что с Россией? Здесь прогноз совсем иной. По словам провидицы, страна переживает глубинную трансформацию. Экономика набирает силу, суверенитет укрепляется. Россия, как она утверждает, станет примером для других стран: покажет, как важно отстаивать собственный путь.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала