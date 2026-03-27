СКА сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
21:59 27.03.2026
СКА сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА
СКА сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
СКА сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА
Петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 27.03.2026
2026-03-27T21:59:00+03:00
2026-03-27T21:59:00+03:00
спорт, ска (санкт-петербург), цска, континентальная хоккейная лига (кхл), николай голдобин
Хоккей, Спорт, СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Николай Голдобин
СКА сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА

СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в серии первого раунда плей-офф КХЛ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбу на 24-й минуте забросил Джозеф Бландизи. Голкипер СКА Сергей Иванов отразил 20 бросков, оформив девятый в карьере шатаут в КХЛ и первый в розыгрышах Кубка Гагарина.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
27 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
СКА
1 : 0
ЦСКА
03:44 • Джозеф Бландизи
(Егор Савиков, Марат Хайруллин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий СКА Николай Голдобин сыграл свой 400-й матч в карьере в КХЛ.
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу ЦСКА. Четвертая игра пройдет в Санкт-Петербурге 29 марта.
По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА финишировал на пятой строчке.
Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) – Торпедо (Нижний Новгород) - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
"Торпедо" обыграло "Северсталь" и вышло вперед в серии плей-офф КХЛ
Вчера, 21:47
 
