Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Большинство (75%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 70,1% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Работу правительства России одобряют 42,6% опрошенных, не одобряют - 26,3%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 55% респондентов, 23,7% сказали, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 29,3% россиян назвали "Единую Россию", 10,7% - ЛДПР, 10,4% - партию "Новые люди", 9,7% - КПРФ, 5,8% - партию "Справедливая Россия". Кроме того, 10,6% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 19 по 22 марта 2026 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.