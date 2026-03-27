Прибыль "Краснодара" в 2025 году составила почти 900 миллионов рублей

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Чистая прибыль футбольного клуба "Краснодар" за 2025 год составила почти 900 миллионов рублей, следует из заключения независимого аудитора о деятельности "быков", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Выручка "Краснодара" от реализации коммерческих прав на трансляции составила 1,199 млрд рублей (в 2024 году было 920,9 млн рублей). Также клуб улучшил показатели по выручке от продажи билетов и абонементов, а также реализации атрибутики - в прошлом году показатели "быков" составляли 519,2 млн рублей, 419,6 млн рублей и 525,1 млн рублей, тогда как в 2024-м цифры были ниже (311,2 млн рублей, 254,06 млн рублей и 340,6 млн рублей соответственно).