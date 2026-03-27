Экологическая стабильность: как в Петербурге решают вопросы с отходами

Санкт-Петербург последовательно реализует принципы устойчивого экологического развития и экономики замкнутого цикла. Яркий пример – новейший комплекс по переработке отходов (КПО) "Островский" в Выборгском районе Ленинградской области. В планах – КПО "Новоселки" с проектной мощностью 600 тысяч тонн в год. Кроме того, в регионе ведется работа по снижению вредных выбросов от транспорта, модернизации очистных сооружений и озеленению городской среды. Подробнее об этом – в материале РИА Новости.

Новые комплексы переработки

КПО "Островский" построили при финансовой поддержке правительства РФ, правительства Санкт-Петербурга и публично-правовой компании (ППК) "Российский экологический оператор". Запуск состоялся 24 марта в поселке Первомайское. Мощность комплекса составит 600 тысяч тонн в год по обработке отходов и 360 тысяч тонн – по утилизации.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на открытии комплекса подчеркнул, что особое внимание уделено экологической безопасности. В проекте предусмотрели меры для исключения образования и попадания в атмосферу запахов и газов. Для этого, например, создали двухметровый защитный слой из специальной глины, песка и геотекстиля – благодаря этому неперерабатываемые остатки не попадут в природу.

Также здесь есть участок компостирования органических отходов, производимых в закрытых установках – туннелях, мощностью до 240 тысяч тонн в год.

Кроме того, на предприятии появится более тысячи рабочих мест. Здесь ждут операторов технологических линий, инженеров, экологов, механиков и других специалистов.

Этот проект реализован в рамках поручений президента РФ и нацпроекта "Экологическое благополучие".

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-Петербурга Запуск комплекса по переработке отходов "Островский"

"По поручению президента России мы формируем экономику замкнутого цикла – к 2030 году город должен выйти на 100% обработки твердых коммунальных отходов. В 2025 году Санкт-Петербург перевыполнил показатели федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" по обработке отходов и снижению доли захоронения ТКО. В 2024 году мы модернизировали действующий комплекс на Волхонке", – отметил Александр Беглов.

На очереди – еще один современный КПО "Новоселки" с проектной мощностью 600 тысяч тонн ТКО в год. Он станет третьим из пяти запланированных в рамках Единой концепции обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Строительство высокотехнологичных мусороперерабатывающих заводов – стратегическая задача. Комплекс создается АО "Невский экологический оператор" при поддержке правительства Санкт- Петербурга и Минприроды России в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".

Льготное финансирование на реализацию проекта КПО "Новоселки" также предоставляет ППК "Российский экологический оператор" – компания разместила "зеленые" облигации на сумму 17,2 миллиарда рублей.

"В условиях дорогого рыночного долга федеральная поддержка особенно ценна и в долгосрочной перспективе дает возможность сократить темпы роста тарифов для населения и бизнеса", – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

Строительство КПО "Новоселки" планируют завершить до конца 2026 года, а ввести в промышленную эксплуатацию – в 2027 году. Новый завод позволит довести объемы обработки твердых коммунальных отходов, производимых в Северной столице, до 100%.

Экологичная экономика

Строительство современных комплексов переработки ТКО – важная часть реализации принципов экономики замкнутого цикла.

"Петербург выполняет поручение президента по переходу к экономике замкнутого цикла. Особое внимание – дальнейшему развитию системы переработки твердых коммунальных отходов. К 2030 году необходимо обеспечить сортировку 100% отходов, а также уменьшить долю захоронения на полигонах до 50%. Не менее 25% отходов должны быть включены во вторичный оборот. Сейчас мы укладываемся в нормативы", – сообщил глава города Александр Беглов.

Как указал зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев, выступая на совещании по программам внедрения экономики замкнутого цикла в СЗФО, регионам необходимы новые мощности по переработке различных видов вторсырья – пластика, картона, стекла, полимеров и текстиля, а также развитый рынок их сбыта.

"Для этого при непосредственном участии региональных властей следует создавать условия и внедрять стимулирующие механизмы для использования таких ресурсов в различных отраслях экономики", – сказал Патрушев.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова, в городе уже идет работа по внедрению экономики замкнутого цикла. В рамках Единой концепции по обращению с ТКО, утвержденной губернаторами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, городской региональный оператор продолжает создание современных комплексов по переработке ТКО, с мощностями по производству технического грунта и RDF-топлива.

Помимо этого, в Санкт-Петербурге действуют более 30 крупных организаций, которые занимаются утилизацией отходов. За 2024 год им удалось переработать более 950 тысяч тонн мусора.

Кстати, на Петербургском международном экономическом форуме-2025 были подписаны четыре стратегических соглашения, направленных на развитие экологической инфраструктуры Санкт-Петербурга. Общий объем вложений в рамках этих соглашений составляет 22 миллиарда рублей. Среди ключевых участников — правительство Санкт-Петербурга, ППК "Российский экологический оператор", АО "Невский экологический оператор", АО "Акрон Холдинг" и ООО "Неваспецпласт".

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-Петербурга Подписание соглашений в природоохранной сфере

Раздельный сбор отходов

Еще одна ключевая задача для властей Северной столицы, помимо своевременного вывоза мусора, – его рациональная сортировка и утилизация. Полномочия по содержанию контейнерных площадок переданы от муниципальных органов власти районным администрациям. В итоге показатель обработки отходов с 44% в 2022 году вырос до 76,4% в 2024 году.

В регионе перевыполнен показатель по обработке твердых бытовых отходов и создана система сбора текстиля. Прорабатываются системы обращения с другими видами мусора, включая новые объекты переработки.

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-Петербурга Пленарное заседание XI Невского международного экологического конгресса

"За десять месяцев этого года по системе раздельного накопления мы в Петербурге собрали 9 тысяч тонн отходов. Это в 14 раз больше, чем в 2022 году, на старте "мусорной" реформы. Прирост к прошлому году составил 16%", – рассказал Александр Беглов.

Он добавил, что раздельный сбор ведется во всех районах города. Установлены 8,5 тысяч специальных контейнеров. А весь собранный раздельно мусор перерабатывается по современным технологиям.

Петербург значительно продвинулся и в развитии системы сбора опасных отходов – батареек и электроники. Их принимают в 23 специальных экопунктах и двух экоцентрах. В местах с наибольшей посещаемостью установлено 580 экотерминалов. Кроме того, ежедневно по городу курсируют два экомобиля.

Свалки исчезают из города

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-Петербурга Ликвидация несанкционированной свалки отходов (НСО)

По поручению президента России количество свалок ежегодно должно сокращаться не менее чем в два раза, и к 2030 году они должны ликвидироваться оперативно – в год выявления.

Петербург выполняет эту задачу с опережением – сейчас в черте города осталось лишь 29 неликвидированных свалок. Это в три раза меньше, чем в декабре 2024 года (когда было 83 незаконных навалов мусора) и почти в 15 раз меньше, чем пять лет назад.

В 2025 году власти Северной столицы начали координировать работу районов по ликвидации свалок. Из 270 выявленных уже ликвидирована 241 общей площадью около 270 тысяч квадратных метров. На эти цели в бюджете Санкт-Петербурга было заложено порядка 900 миллионов рублей в 2025 году и около 1 миллиарда – в текущем.

Как отметил губернатор Санкт-Петербурга, в прошлом году освободили от свалок пространство, по размеру превышающее пять Дворцовых площадей.

"Системной работе по борьбе с несанкционированными свалками профильным органам власти очень помогают жители. Почти треть новых свалок в 2025 году мы выявили по обращениям граждан. Освобождение территорий от мусора позволяет возвращать их в хозяйственный оборот, облагораживать и благоустраивать. И предотвращать образование на этих местах новых свалок", – сказал Александр Беглов.

Например, по его словам, на пересечении Шекснинского переулка и проспекта Космонавтов в Московском районе появился современный сквер.

По словам губернатора, главная цель сейчас – ускорение ликвидации свалок. В 2025 году наметилась позитивная динамика по районам – 97% свалок убраны в год их образования. Этот показатель почти на 10% лучше, чем в 2024 году. На 20% сократился и средний срок ликвидации свалок.

Экологическая стабильность под контролем

Власти Петербурга заботятся и о качестве воздуха в городе. По поручению губернатора обновили станции мониторинга, а их количество увеличилось с 25 до 30 Теперь круглосуточный контроль атмосферного воздуха проводится по 23-м показателям.

Качество воды – тоже на контроле. Специалисты уже приступили к восстановлению гидросистем Петергофа и Царского Села. Ключевой проект 2026 года – утверждение генеральной схемы берегозащиты Петербурга.

Адресную программу очистки водоемов расширили до 369 объектов. Развивается система мониторинга поверхностных вод, продолжаются ремонт гидротехнических сооружений, а также программа оздоровления Суздальских озер.

Стартовал еще один знаковый для региона проект – создание вокруг Петербурга лесопаркового пояса площадью 172 тысячи гектаров — "зеленых легких". В Сестрорецке появилась новая особо охраняемая природная территория — заказник "Тарховский".

Таким образом, будет сформирован "градоэкологический каркас" — система водно-зеленой инфраструктуры для обеспечения экологического баланса и стабильности города.

БПЛА на страже экологии

Санкт-Петербург – один из ведущих регионов России, где к экологическому надзору активно привлекаются беспилотники. Так, город провел более 340 контрольных мероприятий, в результате которых в бюджет взыскали 249,3 миллиона рублей за ущерб. При этом норматив по времени реагирования на экологические происшествия выполняется на 100%.

А для того, чтобы сами петербуржцы ответственно относились к экологии, проведено свыше 6 тысяч просветительских мероприятий для более чем 4 миллионов человек за 2025 год. По данным соцопроса, 70% жителей знают правила ответственного поведения и готовы следовать им.