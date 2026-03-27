Овечкина признали второй звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
09:05 27.03.2026 (обновлено: 10:58 27.03.2026)
Овечкина признали второй звездой дня в НХЛ
Овечкина признали второй звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Овечкина признали второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). РИА Новости Спорт, 27.03.2026
хоккей
спорт
уэйн гретцки
александр овечкин
микаэль гранлунд
брэндон монтур
вашингтон кэпиталз
анахайм дакс
спорт, уэйн гретцки, александр овечкин, микаэль гранлунд, брэндон монтур, вашингтон кэпиталз, анахайм дакс, калгари флэймз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Уэйн Гретцки, Александр Овечкин, Микаэль Гранлунд, Брэндон Монтур, Вашингтон Кэпиталз, Анахайм Дакс, Калгари Флэймз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Овечкина признали второй звездой дня в НХЛ

Овечкина признали второй звездой дня в НХЛ после хет-трика в матче с "Ютой"

© Фото : nhl.comХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
© Фото : nhl.com
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин отметился тремя голами в гостевом матче регулярного чемпионата против "Юты Маммот" (7:4). 40-летний форвард оформил второй хет-трик в сезоне-2025/26 и 34-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
27 марта 2026 • начало в 04:00
Завершен
Юта
4 : 7
Вашингтон
13:04 • Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
16:59 • Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
19:53 • Логан Кули
(Ник Шмальц, Михаил Сергачев)
48:06 • Маккензи Вигар
(Клэйтон Келлер, Александр Керфут)
02:07 • Иван Мирошниченко
(Хендрик Лапьер, Якоб Чичрун)
25:01 • Александр Овечкин
(Расмус Сандин, Мартин Фехервари)
31:28 • Александр Овечкин
(Дилан Строум, Тревор ван Римсдайк)
42:43 • Энтони Бовилье
(Cole Hutson, Коннор Макмайкл)
46:02 • Расмус Сандин
(Энтони Бовилье)
49:54 • Иван Мирошниченко
(Якоб Чичрун)
59:54 • Александр Овечкин
(Дилан Строум)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Первой звездой дня признан финский форвард "Анахайм Дакс" Микаэль Гранлунд, сделавший хет-трик в гостевом матче с "Калгари Флэймз" (3:2 ОТ). Третьей звездой стал Брэндон Монтур из "Сиэтл Кракен", отметившийся дублем в домашней встрече с командой "Тампа-Бэй Лайтнинг" (4:3 ОТ).
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Третья шайба Овечкина в матче с "Ютой" стала для него 926-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
ХоккейСпортУэйн ГретцкиАлександр ОвечкинМикаэль ГранлундБрэндон МонтурВашингтон КэпиталзАнахайм ДаксКалгари ФлэймзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
