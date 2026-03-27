Мелкадзе заявил, что Карпин похвалил его за снижение веса

КРАСНОДАР, 27 мар – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Форвард сборной России Георгий Мелкадзе заявил РИА Новости, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин похвалил его за снижение веса.

Мелкадзе 28 лет, он впервые вошел в состав сборной России . Национальная команда 27 марта встретится со сборной Никарагуа Краснодаре , а 31 марта сыграет с Мали Санкт-Петербурге . Ранее обсуждалось, что Карпин строго относится к питанию футболистов сборной.

"Я в декабре скинул 6 кг, но потом пришлось два обратно возвращать. Почувствовал в первых играх на сборах, что тяжеловато. Но потом прибавил два и уже чувствую себя хорошо. В Новогорске немного поговорили с Валерием Георгиевичем. Похвалил, что похудел. А в целом был просто рабочий разговор", - сказал Мелкадзе.

Форвард национальной команды рассказал, чем занимается в свободное время. "Люблю в компьютер поиграть. Раньше, когда было 22-23 года, любил ходить на разные квесты. Сейчас постарел для квестов (смеется). Кроме компьютера, еще люблю прогуляться где-нибудь по набережной в хорошую погоду. Еще очень плавать люблю, но одному скучно плавать, а друзья престарелые уже не плавают", - сказал он.