Мелкадзе заявил, что Карпин похвалил его за снижение веса
Форвард сборной России Георгий Мелкадзе заявил РИА Новости, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин похвалил его за снижение веса.
2026-03-27T11:00:00+03:00
Мелкадзе: когда приехал в сборную, Карпин похвалил за снижение веса
КРАСНОДАР, 27 мар – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Форвард сборной России Георгий Мелкадзе заявил РИА Новости, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин похвалил его за снижение веса.
28 лет, он впервые вошел в состав сборной России
. Национальная команда 27 марта встретится со сборной Никарагуа
в Краснодаре
, а 31 марта сыграет с Мали
в Санкт-Петербурге
. Ранее обсуждалось, что Карпин
строго относится к питанию футболистов сборной.
"Я в декабре скинул 6 кг, но потом пришлось два обратно возвращать. Почувствовал в первых играх на сборах, что тяжеловато. Но потом прибавил два и уже чувствую себя хорошо. В Новогорске немного поговорили с Валерием Георгиевичем. Похвалил, что похудел. А в целом был просто рабочий разговор", - сказал Мелкадзе.
Форвард национальной команды рассказал, чем занимается в свободное время. "Люблю в компьютер поиграть. Раньше, когда было 22-23 года, любил ходить на разные квесты. Сейчас постарел для квестов (смеется). Кроме компьютера, еще люблю прогуляться где-нибудь по набережной в хорошую погоду. Еще очень плавать люблю, но одному скучно плавать, а друзья престарелые уже не плавают", - сказал он.
Мелкадзе добавил, что не успевает пристально следить за футболом. "Мне бы успевать следить за премьер-лигой. Знаю, что РФС
организует и проводит большие соревнования для юношей – ЮФЛ, которая помогает растить кадры для взрослого футбола", - отметил футболист.