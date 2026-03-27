Рейтинг@Mail.ru
Мелкадзе заявил, что Карпин похвалил его за снижение веса - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:00 27.03.2026 (обновлено: 11:36 27.03.2026)
Мелкадзе заявил, что Карпин похвалил его за снижение веса
2026-03-27T11:00:00+03:00
2026-03-27T11:36:00+03:00
футбол
спорт
россия
никарагуа
краснодар
валерий карпин
российский футбольный союз (рфс)
георгий мелкадзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083244359_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b969d49ab1e6914c494543a8f02b8d7f.jpg
https://ria.ru/20260326/karpin-2083142334.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1b/2083244359_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1cba140c07ba37f6e3358791890842b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Мелкадзе: когда приехал в сборную, Карпин похвалил за снижение веса

© Фото : Mikhail Shapaev / The Football Union of Russia.Главный тренер сборной России Валерий Карпин и форвард Георгий Мелкадзе
Главный тренер сборной России Валерий Карпин и форвард Георгий Мелкадзе
Читать в
MaxДзен
КРАСНОДАР, 27 мар – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Форвард сборной России Георгий Мелкадзе заявил РИА Новости, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин похвалил его за снижение веса.
Мелкадзе 28 лет, он впервые вошел в состав сборной России. Национальная команда 27 марта встретится со сборной Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта сыграет с Мали в Санкт-Петербурге. Ранее обсуждалось, что Карпин строго относится к питанию футболистов сборной.
"Я в декабре скинул 6 кг, но потом пришлось два обратно возвращать. Почувствовал в первых играх на сборах, что тяжеловато. Но потом прибавил два и уже чувствую себя хорошо. В Новогорске немного поговорили с Валерием Георгиевичем. Похвалил, что похудел. А в целом был просто рабочий разговор", - сказал Мелкадзе.
Форвард национальной команды рассказал, чем занимается в свободное время. "Люблю в компьютер поиграть. Раньше, когда было 22-23 года, любил ходить на разные квесты. Сейчас постарел для квестов (смеется). Кроме компьютера, еще люблю прогуляться где-нибудь по набережной в хорошую погоду. Еще очень плавать люблю, но одному скучно плавать, а друзья престарелые уже не плавают", - сказал он.
Мелкадзе добавил, что не успевает пристально следить за футболом. "Мне бы успевать следить за премьер-лигой. Знаю, что РФС организует и проводит большие соревнования для юношей – ЮФЛ, которая помогает растить кадры для взрослого футбола", - отметил футболист.
ФутболСпортРоссияНикарагуаКраснодарВалерий КарпинРоссийский футбольный союз (РФС)Георгий Мелкадзе
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Никарагуа
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Ак Барс
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала