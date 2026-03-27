На матч между Россией и Никарагуа реализовали более 30 тысяч билетов

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Свыше 30 тысяч билетов реализовано на товарищеский матч между сборными России и Никарагуа по футболу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).