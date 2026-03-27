Стало известно, сколько "Краснодар" заработал на трансферах в 2025 году
12:14 27.03.2026
Стало известно, сколько "Краснодар" заработал на трансферах в 2025 году
Доходы футбольного клуба "Краснодар" от трансферов в 2025 году составили почти 1,5 млрд рублей, следует из заключения независимого аудитора о деятельности... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутболисты "Краснодара"
Футболисты "Краснодара". Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Доходы футбольного клуба "Краснодар" от трансферов в 2025 году составили почти 1,5 млрд рублей, следует из заключения независимого аудитора о деятельности "быков", которое есть в распоряжении РИА Новости.
В зимнее и летнее трансферные окна 2025 года "Краснодар" продал семь игроков. В новые команды перебрались Кевин Кастаньо ("Ривер Плейт", Аргентина), Георгий Арутюнян ("Академия Пушкаша", Венгрия), Кайо ("Ботафого", Бразилия), Александр Эктов ("Нижний Новгород"), Михаил Штепа, Станислав Пузанов и Григорий Жилкин (все - "Черноморец", Новороссийск).
Как следует из заключения, доходы "Краснодара" по трансферной деятельности в 2025 году составили 1,48 млрд рублей, что на 42% меньше, чем в 2024-м. В тот период клуб оформил переход собственного воспитанника Матвея Сафонова во французский "ПСЖ", а доходы за год составили 2,531 млрд рублей.
При этом расходы "Краснодара" по трансферам за 2025 год с учетом компенсаций и солидарных взносов составили 1,463 млрд рублей (на 492,2 млн рублей меньше, чем в 2024-м).
"Краснодар" в 2025 году впервые в истории стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). Этот трофей стал первым для клуба с момента создания в 2008 году.
В сезоне-2025/26 "Краснодар" после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. Идущий вторым петербургский "Зенит" отстает на одно очко. В Кубке России "быки" дошли до финала пути РПЛ, где встретятся с московским "Динамо".
