Стало известно, сколько "Краснодар" заработал на трансферах в 2025 году

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Доходы футбольного клуба "Краснодар" от трансферов в 2025 году составили почти 1,5 млрд рублей, следует из заключения независимого аудитора о деятельности "быков", которое есть в распоряжении РИА Новости.

При этом расходы "Краснодара" по трансферам за 2025 год с учетом компенсаций и солидарных взносов составили 1,463 млрд рублей (на 492,2 млн рублей меньше, чем в 2024-м).