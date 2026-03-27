Храмцов допустил возобновление карьеры при одном условии

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийский чемпион Токио по тхэквондо Максим Храмцов заявил РИА Новости, что мог бы допустить возобновление спортивной карьеры, но не верит в то, что произойдут сопутствующие этому шагу перемены в работе национальной команды.

Храмцов в четверг сообщил РИА Новости о завершении спортивной карьеры в возрасте 28 лет. Атлет на Играх в Японии победил в весовой категории до 80 килограммов. Спортсмен также является чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и пятикратным победителем турниров Гран-при. В 2024 году спортсмен завоевал олимпийскую лицензию, но не был допущен к участию в Играх в Париже.