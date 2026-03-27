Овечкин оформил хет-трик! Русский ветеран прибил еще одну жертву!
08:15 27.03.2026
Овечкин оформил хет-трик! Русский ветеран прибил еще одну жертву!
Овечкин оформил хет-трик! Русский ветеран прибил еще одну жертву! - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
Овечкин оформил хет-трик! Русский ветеран прибил еще одну жертву!
Александр Овечкин устроил настоящий погром, собственноручно разбив "Юту" в матче чемпионата НХЛ. Российский рекордсмен снова переписал в историю, оформив... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
материалы риа спорт
авторы риа новости спорт
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин, материалы риа спорт, авторы риа новости спорт
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Овечкин оформил хет-трик! Русский ветеран прибил еще одну жертву!

Хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Ютой" в матче НХЛ

Александр Овечкин устроил настоящий погром, собственноручно разбив "Юту" в матче чемпионата НХЛ. Российский рекордсмен снова переписал в историю, оформив эпохальный хет-трик.

Не злите Овечкина!

После заключительной длинной домашней серии в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" отправились в очень непростую поездку, в рамках которой может определиться если не все, то очень многое в их итоговых перспективах попасть в плей-офф. После очень впечатляющих и качественных игр против таких соперников, как "Бостон Брюинз", "Оттава Сенаторз", "Нью-Джерси Девилз" и лидера чемпионата "Колорадо Эвеланш", у болельщиков "Вашингтона" был повод рассчитывать на успех своей команды в выездной серии, однако первая же игра в рамках этих гастролей завершилась провалом: "Кэпиталз" без шансов проиграли "Сент-Луис Блюз" (0:3).
"Сент-Луис", отмечая победу над "столичными", не постеснялся "уколоть" бессменного лидера и капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, для которого этот сезон может стать последним в его карьере в НХЛ. Выделив гол Джимми Снаггеруда, который поразил ворота "Кэпиталз" броском в касание из левого круга вбрасывания, пресс-служба "Блюз" моментально провела параллель с фирменным щелчком россиянина из его "офиса" и в своих соцсетях опубликовала шуточную картинку с якобы письмом Овечкину за авторством Снаггеруда с сообщением: "Я в твоем офисе".
Но в Америке давно уже должны были уяснить, что подобные колкости — пусть даже и безобидные и шутливые — в адрес российского снайпера приводят к неприятностям его соперникам. Особенно это было актуально для следующих оппонентов "Вашингтона" "Юты Маммот", с которыми "столичные" сыграли сегодня. С "Ютой" у Овечкина в принципе отношения не самые приятные, ведь именно игрок "мамонтов" Джек Макбейн нанес Александру Михайловичу перелом ноги в прошлом сезоне. В этой же "регулярке" "Юта" совсем недавно уже обыграла "Кэпс", а у самого Овечкина незакрытым гештальтом висела цель в лице Витека Ванечека, чьи ворота он до сих пор никак не мог поразить.
Исторический хет-трик Овечкина!

Печальным для "Вашингтона" мог быть итог и сегодняшнего матча. После яркого старта в исполнении подопечных Спенсера Карбери, которые усилиями российского форварда Ивана Мирошниченко с его эффектным голом в результате пушечного броска открыли счет на первых минутах матча, "Кэпиталз" попали под настоящий каток и до перерыва пропустили трижды подряд. Во всех трех голах "Юты" в первом периоде участие принял Михаил Сергачев — российский защитник отметился тремя голевыми передачами.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
27 марта 2026 • начало в 04:00
Завершен
Юта
4 : 7
Вашингтон
13:04 • Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
16:59 • Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
19:53 • Логан Кули
(Ник Шмальц, Михаил Сергачев)
48:06 • Маккензи Вигар
(Клэйтон Келлер, Александр Керфут)
02:07 • Иван Мирошниченко
(Хендрик Лапьер, Якоб Чичрун)
25:01 • Александр Овечкин
(Расмус Сандин, Мартин Фехервари)
31:28 • Александр Овечкин
(Дилан Строум, Тревор ван Римсдайк)
42:43 • Энтони Бовилье
(Cole Hutson, Коннор Макмайкл)
46:02 • Расмус Сандин
(Энтони Бовилье)
49:54 • Иван Мирошниченко
(Якоб Чичрун)
59:54 • Александр Овечкин
(Дилан Строум)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Вашингтону" после такого удара было необходимо включаться на тысячу процентов своих возможностей, чтобы претендовать на успех в матче и остаться в борьбе за место в плей-офф. Как и подобает в таких ситуациях, дело в свои руки взял Александр Овечкин. Сегодня российский рекордсмен рвал и метал.
Еще в дебюте второго периода Александр Михайлович отвоевал место на чужом пятаке и здорово подправил шайбу в ворота после передачи от Расмуса Сандина. Витек Ванечек в данном эпизоде ничего не смог поделать. Пять очных матчей подряд против Овечкина чешский голкипер не пропускал от легендарного россиянина, но сегодня и он узнал, каково это — быть жертвой лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ. Ванечек пополнил список из уже 189 вратарей лиги, которым хотя бы один раз забил Овечкин.
Этим голом Овечкин разменял вторую тысячу голом за карьеру в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. Очевидно, до отметки в 2000 шайб дойти абсолютно невозможно, но россиянин преодолел поистине эпохальный рубеж. И на этом он не остановился.
Спустя несколько минут Овечкин забил еще раз и помог "Вашингтону" сравнять счет и вернуться в игру. Причем сделал это Александр Михайлович в не самом свойственном для себя стиле. Российский форвард откатился на синюю линию в чужой зоне, где полностью избавился от какой-либо опеки. Получив передачу от Дилана Строума, Ови прицелился и исполнил классный кистевой бросок.
Старания капитана поддержали его одноклубники. В третьем периоде "Вашингтон" продолжил давление на ворота "Юты" и не просто вышел вперед, а уверенно закрепил преимущество. Так, Энтони Бовиллье оформил редкий для "Кэпиталз" в этом сезоне гол в большинстве, а следом за ним Расмус Сандин по сути предрешил исход встречи. "Юта" благодаря голу Маккензи Уигара попыталась вернуться в игру, но их попытки обрубил Мирошниченко — сегодня Иван забросил свою первую шайбу в НХЛ в сезоне-2025/26 и с ней же оформил вторую.
Жирной точкой в матче стал очередной гол Александра Овечкина. Выдержав последние попытки "Юты" сообразить финальный штурм, "Вашингтон" вывел своего капитана на хет-трик. Строум своей передачей нашел Овечкина в нейтральной зоне, и тот без проблем бросил по пустым воротам.
Благодаря этому голу Ови не только установил итоговый счет матча (7:4), но и покорил ряд исторических достижений:
  • после 924-й и 925-й шайб забросил и 926-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ, увеличив свой отрыв в списке лучших снайперов за всю историю лиги;
  • оформил 29-й гол в сезоне и вплотную приблизился к отметке в 30 шайб за "регулярку". Рекорд по сезонам НХЛ с 30 голами уже давно принадлежит Овечкину (19), уже скоро россиян его обновит;
  • первым в истории НХЛ достиг и преодолел отметку в 300 голов в равных составах в гостевых матчах в "регулярках" за карьеру. В активе Ови таких голов уже 302;
  • оформив хет-трик, сделал "Юту" уже 21-й франшизой НХЛ, в матчах против которой ему удалось забросить три шайбы за игру. Овечкин по числу франшиз лиги, во встречах с которыми он оформил минимум по одному хет-трику, установил новый рекорд НХЛ, опередив Бретта Халла (20);
  • оформил второй хет-трик в сезоне и 34-й — в карьере в чемпионатах НХЛ. По числу матчей в "регуярках" лиги с тремя и более шайбами Овечкин опередил все того же Халла (33 хет-трика) и вышел на чистое четвертое место в истории. Впереди только Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40) и Майк Босси (39);
  • стал третьим игроком в истории НХЛ, кому удалось оформить более одного хет-трика в рамках одного регулярного сезона в возрасте 40 лет и старше. До Овечкина это достижение покорилось Горди Хоу и Джонни Буцику;
  • достиг отметки в 1003 шайб за карьеру в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. До повторения абсолютного снайперского рекорда лиги, который принадлежит Гретцки (1016), Овечкину осталось оформить 13 голов.
После триллера в Солт-Лейк-Сити "Вашингтон" проведет заключительный матч в рамках этой гостевой серии. Соперником "Кэпиталз" станет "Вегас Голден Найтс".
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзАлександр ОвечкинМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
