Овечкин оформил хет-трик! Русский ветеран прибил еще одну жертву!

Александр Овечкин устроил настоящий погром, собственноручно разбив "Юту" в матче чемпионата НХЛ. Российский рекордсмен снова переписал в историю, оформив эпохальный хет-трик.

Не злите Овечкина!

После заключительной длинной домашней серии в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" отправились в очень непростую поездку, в рамках которой может определиться если не все, то очень многое в их итоговых перспективах попасть в плей-офф. После очень впечатляющих и качественных игр против таких соперников, как "Бостон Брюинз", "Оттава Сенаторз", "Нью-Джерси Девилз" и лидера чемпионата "Колорадо Эвеланш", у болельщиков "Вашингтона" был повод рассчитывать на успех своей команды в выездной серии, однако первая же игра в рамках этих гастролей завершилась провалом: "Кэпиталз" без шансов проиграли "Сент-Луис Блюз" (0:3).

"Сент-Луис", отмечая победу над "столичными", не постеснялся "уколоть" бессменного лидера и капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, для которого этот сезон может стать последним в его карьере в НХЛ. Выделив гол Джимми Снаггеруда, который поразил ворота "Кэпиталз" броском в касание из левого круга вбрасывания, пресс-служба "Блюз" моментально провела параллель с фирменным щелчком россиянина из его "офиса" и в своих соцсетях опубликовала шуточную картинку с якобы письмом Овечкину за авторством Снаггеруда с сообщением: "Я в твоем офисе".

Но в Америке давно уже должны были уяснить, что подобные колкости — пусть даже и безобидные и шутливые — в адрес российского снайпера приводят к неприятностям его соперникам. Особенно это было актуально для следующих оппонентов "Вашингтона" "Юты Маммот", с которыми "столичные" сыграли сегодня. С "Ютой" у Овечкина в принципе отношения не самые приятные, ведь именно игрок "мамонтов" Джек Макбейн нанес Александру Михайловичу перелом ноги в прошлом сезоне. В этой же "регулярке" "Юта" совсем недавно уже обыграла "Кэпс", а у самого Овечкина незакрытым гештальтом висела цель в лице Витека Ванечека, чьи ворота он до сих пор никак не мог поразить.

Исторический хет-трик Овечкина!

Печальным для "Вашингтона" мог быть итог и сегодняшнего матча. После яркого старта в исполнении подопечных Спенсера Карбери, которые усилиями российского форварда Ивана Мирошниченко с его эффектным голом в результате пушечного броска открыли счет на первых минутах матча, "Кэпиталз" попали под настоящий каток и до перерыва пропустили трижды подряд. Во всех трех голах "Юты" в первом периоде участие принял Михаил Сергачев — российский защитник отметился тремя голевыми передачами.

"Вашингтону" после такого удара было необходимо включаться на тысячу процентов своих возможностей, чтобы претендовать на успех в матче и остаться в борьбе за место в плей-офф. Как и подобает в таких ситуациях, дело в свои руки взял Александр Овечкин. Сегодня российский рекордсмен рвал и метал.

Еще в дебюте второго периода Александр Михайлович отвоевал место на чужом пятаке и здорово подправил шайбу в ворота после передачи от Расмуса Сандина. Витек Ванечек в данном эпизоде ничего не смог поделать. Пять очных матчей подряд против Овечкина чешский голкипер не пропускал от легендарного россиянина, но сегодня и он узнал, каково это — быть жертвой лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ. Ванечек пополнил список из уже 189 вратарей лиги, которым хотя бы один раз забил Овечкин.

Этим голом Овечкин разменял вторую тысячу голом за карьеру в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. Очевидно, до отметки в 2000 шайб дойти абсолютно невозможно, но россиянин преодолел поистине эпохальный рубеж. И на этом он не остановился.

Спустя несколько минут Овечкин забил еще раз и помог "Вашингтону" сравнять счет и вернуться в игру. Причем сделал это Александр Михайлович в не самом свойственном для себя стиле. Российский форвард откатился на синюю линию в чужой зоне, где полностью избавился от какой-либо опеки. Получив передачу от Дилана Строума, Ови прицелился и исполнил классный кистевой бросок.

Старания капитана поддержали его одноклубники. В третьем периоде "Вашингтон" продолжил давление на ворота "Юты" и не просто вышел вперед, а уверенно закрепил преимущество. Так, Энтони Бовиллье оформил редкий для "Кэпиталз" в этом сезоне гол в большинстве, а следом за ним Расмус Сандин по сути предрешил исход встречи. "Юта" благодаря голу Маккензи Уигара попыталась вернуться в игру, но их попытки обрубил Мирошниченко — сегодня Иван забросил свою первую шайбу в НХЛ в сезоне-2025/26 и с ней же оформил вторую.

Жирной точкой в матче стал очередной гол Александра Овечкина. Выдержав последние попытки "Юты" сообразить финальный штурм, "Вашингтон" вывел своего капитана на хет-трик. Строум своей передачей нашел Овечкина в нейтральной зоне, и тот без проблем бросил по пустым воротам.

Благодаря этому голу Ови не только установил итоговый счет матча (7:4), но и покорил ряд исторических достижений:

после 924-й и 925-й шайб забросил и 926-ю шайбу в карьере в чемпионатах НХЛ, увеличив свой отрыв в списке лучших снайперов за всю историю лиги;

оформил 29-й гол в сезоне и вплотную приблизился к отметке в 30 шайб за "регулярку". Рекорд по сезонам НХЛ с 30 голами уже давно принадлежит Овечкину (19), уже скоро россиян его обновит;

первым в истории НХЛ достиг и преодолел отметку в 300 голов в равных составах в гостевых матчах в "регулярках" за карьеру. В активе Ови таких голов уже 302;

оформив хет-трик, сделал "Юту" уже 21-й франшизой НХЛ, в матчах против которой ему удалось забросить три шайбы за игру. Овечкин по числу франшиз лиги, во встречах с которыми он оформил минимум по одному хет-трику, установил новый рекорд НХЛ, опередив Бретта Халла (20);

оформил второй хет-трик в сезоне и 34-й — в карьере в чемпионатах НХЛ. По числу матчей в "регуярках" лиги с тремя и более шайбами Овечкин опередил все того же Халла (33 хет-трика) и вышел на чистое четвертое место в истории. Впереди только Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40) и Майк Босси (39);

стал третьим игроком в истории НХЛ, кому удалось оформить более одного хет-трика в рамках одного регулярного сезона в возрасте 40 лет и старше. До Овечкина это достижение покорилось Горди Хоу и Джонни Буцику;

достиг отметки в 1003 шайб за карьеру в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. До повторения абсолютного снайперского рекорда лиги, который принадлежит Гретцки (1016), Овечкину осталось оформить 13 голов.

