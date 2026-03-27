Овечкин забил 926-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 926-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
27 марта 2026 • начало в 04:00
Завершен
13:04 • Дилан Гюнтер
16:59 • Дилан Гюнтер
19:53 • Логан Кули
48:06 • Маккензи Вигар
02:07 • Иван Мирошниченко
(Хендрик Лапьер, Якоб Чичрун)
25:01 • Александр Овечкин
31:28 • Александр Овечкин
42:43 • Энтони Бовилье
(Cole Hutson, Коннор Макмайкл)
46:02 • Расмус Сандин
49:54 • Иван Мирошниченко
(Якоб Чичрун)
59:54 • Александр Овечкин
Овечкин отметился тремя голами в гостевом матче регулярного чемпионата против "Юты Маммот".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Третья шайба Овечкина в матче с "Ютой" стала для него 926-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Вчера, 06:58