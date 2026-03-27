Овечкин оформил 34-й хет-трик в НХЛ
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил 34-й хет-трик в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
2026-03-27T06:58:00+03:00
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил 34-й хет-трик в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин отметился тремя заброшенными шайбами в матче регулярного первенства против "Юты Маммот", забросив на 26-й, 32-й и 60-й минутах. Для Овечкина этот хет-трик стал вторым в сезоне-2025/26 и 34-м в карьере в "регулярках" лиги.
По числу хет-триков в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин занял чистое четвертое место в истории лиги и по этому показателю превзошел Бретта Халла. Рекордсменом лиги по количеству матчей с тремя голами и более является Уэйн Гретцки (50 хет-триков). Второе место рейтинга принадлежит Марио Лемье (40), после него следует Майк Босси (39).