Овечкин оформил 34-й хет-трик в НХЛ

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил 34-й хет-трик в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин отметился тремя заброшенными шайбами в матче регулярного первенства против "Юты Маммот", забросив на 26-й, 32-й и 60-й минутах. Для Овечкина этот хет-трик стал вторым в сезоне-2025/26 и 34-м в карьере в "регулярках" лиги.