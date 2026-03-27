Европа боится исков от Африки по выплате репараций, заявил Косачев
Европа боится исков от Африки по выплате репараций, заявил Косачев - РИА Новости, 27.03.2026
Европа боится исков от Африки по выплате репараций, заявил Косачев
Европа боится исков от Африки по вопросам репараций за рабовладельчество, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя резолюцию Генассамблеи ООН... РИА Новости, 27.03.2026
2026-03-27T18:41:00+03:00
2026-03-27T18:41:00+03:00
2026-03-27T18:41:00+03:00
европа
африка
россия
в мире, европа, африка, россия, константин косачев, оон, совет федерации рф, генеральная ассамблея оон
В мире, Европа, Африка, Россия, Константин Косачев, ООН, Совет Федерации РФ, Генеральная Ассамблея ООН
Европа боится исков от Африки по выплате репараций, заявил Косачев
Косачев: Европа боится исков от Африки по репарациям за рабовладельчество
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Европа боится исков от Африки по вопросам репараций за рабовладельчество, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя резолюцию Генассамблеи ООН по работорговле и колониализму.
Генассамблея ООН
ранее поддержала резолюцию, официально признающую трансатлантическую работорговлю "тягчайшим преступлением против человечности". За резолюцию проголосовали 123 страны, в том числе Россия
и Китай
, против — США
, Израиль
и Аргентина
. Инициатором документа выступила Гана
от имени Африканской группы.
"Недавно сообщалось о том, что страны Афросоюза планируют подать иск в Международный суд ООН, требуя от европейских стран репараций за рабовладельчество. Именно этого так боятся все те, кто голосовал против резолюции или воздержался", - написал Косачев
в своем Telegram-канале.
Сенатор назвал принятую резолюцию ООН важным событием для человечества. Он также напомнил, что ООН не первый раз осуждает рабство, признавало его преступлением на конференции по борьбе против расизма в ЮАР
в 2001 году.
"Новая резолюция признает его самым тяжким преступлением против человечности, а также ставит вопрос о компенсациях за это преступление. И это уже серьезно, поскольку переворачивает привычную картину, которую столетиями формировали европейцы и американцы", - подчеркнул политик.
По словам вице-спикера Совфеда
, никакие карикатурные формы извинений и прочих вербальных "сожалений", не могут считаться адекватной расплатой за преступления прошлого.
"Как не могут таковой признаваться и те подачки, которые развитые государства выделяют беднейшим странам, да еще и используют эту помощь в качестве инструмента манипуляции, считая ее своей огромной заслугой. Теперь реальный счет за грехи прошлого должен быть официальным и кратно большим", - констатировал Косачев.