18:41 27.03.2026
Европа боится исков от Африки по выплате репараций, заявил Косачев
В мире, Европа, Африка, Россия, Константин Косачев, ООН, Совет Федерации РФ, Генеральная Ассамблея ООН
Косачев: Европа боится исков от Африки по репарациям за рабовладельчество

Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Европа боится исков от Африки по вопросам репараций за рабовладельчество, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя резолюцию Генассамблеи ООН по работорговле и колониализму.
Генассамблея ООН ранее поддержала резолюцию, официально признающую трансатлантическую работорговлю "тягчайшим преступлением против человечности". За резолюцию проголосовали 123 страны, в том числе Россия и Китай, против — США, Израиль и Аргентина. Инициатором документа выступила Гана от имени Африканской группы.
"Недавно сообщалось о том, что страны Афросоюза планируют подать иск в Международный суд ООН, требуя от европейских стран репараций за рабовладельчество. Именно этого так боятся все те, кто голосовал против резолюции или воздержался", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Сенатор назвал принятую резолюцию ООН важным событием для человечества. Он также напомнил, что ООН не первый раз осуждает рабство, признавало его преступлением на конференции по борьбе против расизма в ЮАР в 2001 году.
"Новая резолюция признает его самым тяжким преступлением против человечности, а также ставит вопрос о компенсациях за это преступление. И это уже серьезно, поскольку переворачивает привычную картину, которую столетиями формировали европейцы и американцы", - подчеркнул политик.
По словам вице-спикера Совфеда, никакие карикатурные формы извинений и прочих вербальных "сожалений", не могут считаться адекватной расплатой за преступления прошлого.
"Как не могут таковой признаваться и те подачки, которые развитые государства выделяют беднейшим странам, да еще и используют эту помощь в качестве инструмента манипуляции, считая ее своей огромной заслугой. Теперь реальный счет за грехи прошлого должен быть официальным и кратно большим", - констатировал Косачев.
