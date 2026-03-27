Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте

Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте

Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение о единстве народов

МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Девочка из Дагестана Сура Шахмарданова во время торжественного открытия обновленного Азербайджанского государственного театра в Дербенте прочитала президенту России Владимиру Путину стихотворение о единстве народов России.

В пятницу Путин по видеосвязи принял участие в открытии после реконструкции Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте

"Год единства народов России – вот это да! Как только президент объявил свой указ, повсюду празднует великая страна. Традиции предков звучат над огромной страной, и каждый народ сохраняет свой голос живой. Здесь песни и танцы летят, словно шум родников, а дружба сильнее мечей и штыков", - продекламировала девочка.

Открытие Азербайджанского театра в Дербенте она назвала долгожданным событием и пожелала, чтобы оно укрепило силу дружбы и озарило души светом культуры.