Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение о единстве народов - РИА Новости, 27.03.2026
15:41 27.03.2026 (обновлено: 15:48 27.03.2026)
Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение о единстве народов
Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение о единстве народов - РИА Новости, 27.03.2026
Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение о единстве народов
Девочка из Дагестана Сура Шахмарданова во время торжественного открытия обновленного Азербайджанского государственного театра в Дербенте прочитала президенту... РИА Новости, 27.03.2026
Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение о единстве народов

Девочка из Дагестана прочитала Путину стихотворение о единстве народов России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции в церемонии открытия Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте
МАХАЧКАЛА, 27 мар - РИА Новости. Девочка из Дагестана Сура Шахмарданова во время торжественного открытия обновленного Азербайджанского государственного театра в Дербенте прочитала президенту России Владимиру Путину стихотворение о единстве народов России.
В пятницу Путин по видеосвязи принял участие в открытии после реконструкции Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте.
"Год единства народов России – вот это да! Как только президент объявил свой указ, повсюду празднует великая страна. Традиции предков звучат над огромной страной, и каждый народ сохраняет свой голос живой. Здесь песни и танцы летят, словно шум родников, а дружба сильнее мечей и штыков", - продекламировала девочка.
Открытие Азербайджанского театра в Дербенте она назвала долгожданным событием и пожелала, чтобы оно укрепило силу дружбы и озарило души светом культуры.
Президент поблагодарил девочку за стихотворение и похлопал в ладоши.
