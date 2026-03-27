НХЛ сравнила гол Овечкина с чемпионским броском Джордана - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
13:02 27.03.2026 (обновлено: 13:43 27.03.2026)
НХЛ сравнила гол Овечкина с чемпионским броском Джордана
НХЛ сравнила гол Овечкина с чемпионским броском Джордана - РИА Новости Спорт, 27.03.2026
НХЛ сравнила гол Овечкина с чемпионским броском Джордана
Третью шайбу капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в матче против "Юты Маммот" сравнили с чемпионским броском Майкла Джордана в шестой игре... РИА Новости Спорт, 27.03.2026
хоккей
майкл джордан
уэйн гретцки
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
майкл джордан, уэйн гретцки, александр овечкин, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Майкл Джордан, Уэйн Гретцки, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
НХЛ сравнила гол Овечкина с чемпионским броском Джордана

НХЛ сравнила третий гол Овечкина в ворота "Юты" с чемпионским броском Джордана

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Третью шайбу капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в матче против "Юты Маммот" сравнили с чемпионским броском Майкла Джордана в шестой игре финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1998 года, совершенным на той же площадке в Солт-Лейк-Сити, отмечается на странице пресс-службы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
В пятницу Овечкин отметился тремя голами в гостевом матче регулярного чемпионата против "Юты" (7:4). 40-летний форвард оформил второй хет-трик в сезоне-2025/26 и 34-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Последняя шайба россиянина была заброшена за 5,2 секунды до конца игры.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
27 марта 2026 • начало в 04:00
Завершен
Юта
4 : 7
Вашингтон
13:04 • Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
16:59 • Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
19:53 • Логан Кули
(Ник Шмальц, Михаил Сергачев)
48:06 • Маккензи Вигар
(Клэйтон Келлер, Александр Керфут)
02:07 • Иван Мирошниченко
(Хендрик Лапьер, Якоб Чичрун)
25:01 • Александр Овечкин
(Расмус Сандин, Мартин Фехервари)
31:28 • Александр Овечкин
(Дилан Строум, Тревор ван Римсдайк)
42:43 • Энтони Бовилье
(Cole Hutson, Коннор Макмайкл)
46:02 • Расмус Сандин
(Энтони Бовилье)
49:54 • Иван Мирошниченко
(Якоб Чичрун)
59:54 • Александр Овечкин
(Дилан Строум)
В 1998 году за аналогичный промежуток до конца матча Майкл Джордан, выступавший на тот момент за "Чикаго Буллз", забросил мяч в кольцо "Юты Джаз". Встреча завершилась со счетом 87:86, и его команда выиграла финальную серию плей-офф НБА со счетом 4-2. Игры с участием Овечкина и Джордана прошли в Солт-Лейк-Сити на арене "Дельта Центр".
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Третья шайба Овечкина в матче с "Ютой" стала для него 926-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
ХоккейМайкл ДжорданУэйн ГретцкиАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
