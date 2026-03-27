НХЛ сравнила гол Овечкина с чемпионским броском Джордана

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Третью шайбу капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в матче против "Юты Маммот" сравнили с чемпионским броском Майкла Джордана в шестой игре финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1998 года, совершенным на той же площадке в Солт-Лейк-Сити, отмечается на странице пресс-службы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.
27 марта 2026 • начало в 04:00
Завершен
13:04 • Дилан Гюнтер
16:59 • Дилан Гюнтер
19:53 • Логан Кули
48:06 • Маккензи Вигар
02:07 • Иван Мирошниченко
(Хендрик Лапьер, Якоб Чичрун)
25:01 • Александр Овечкин
31:28 • Александр Овечкин
42:43 • Энтони Бовилье
(Cole Hutson, Коннор Макмайкл)
46:02 • Расмус Сандин
49:54 • Иван Мирошниченко
(Якоб Чичрун)
59:54 • Александр Овечкин
В 1998 году за аналогичный промежуток до конца матча Майкл Джордан, выступавший на тот момент за "Чикаго Буллз", забросил мяч в кольцо "Юты Джаз". Встреча завершилась со счетом 87:86, и его команда выиграла финальную серию плей-офф НБА со счетом 4-2. Игры с участием Овечкина и Джордана прошли в Солт-Лейк-Сити на арене "Дельта Центр".
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Третья шайба Овечкина в матче с "Ютой" стала для него 926-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).