17:35 27.03.2026
Алиев поблагодарил Россию за внимание к Азербайджанскому театру в Дербенте
БАКУ, 27 мар – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил руководство Российской Федерации и Республики Дагестан за внимание к сохранению Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра Дербента, сообщает пресс-служба Алиева.
В пятницу Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии театра после реконструкции.
"Выражаю благодарность руководству Российской Федерации и Республики Дагестан за внимание к сохранению этого памятника культурно-исторического наследия азербайджанского народа", - цитирует пресс-служба поздравление главы государства коллективу Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра Дербента по случаю его открытия после реконструкции.
Алиев отметил, что данный культурный центр, имеющий более чем вековую историю, является одним из старейших коллективов азербайджанского национального театрального искусства.
"Азербайджанский государственный музыкально-драматический театр Дербента – единственное в Российской Федерации государственное театральное учреждение на азербайджанском языке – всегда играл важную роль в культурной жизни Дагестана и способствовал сохранению национальных и духовных ценностей азербайджанцев, проживающих на территории Республики", - говорится далее в поздравлении.
Алиев назвал возобновление работы азербайджанского театра в Дербенте большим, долгожданным праздником "как для профессионального сообщества и ценителей искусства, так и для всего населения Дагестана с его богатым культурным многообразием".
"Народы Азербайджана и Дагестана испокон веков связаны тесными узами дружбы, добрососедства и взаимоподдержки. Эти традиционные узы играют особую роль в отношениях между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией", - подчеркнул Алиев.
По его словам, развитие гуманитарного сотрудничества, в свою очередь, является важным фактором азербайджано-российских межгосударственных отношений.
"Убежден, что тесное сотрудничество, в том числе и в культурно-гуманитарной сфере, между Азербайджаном и Дагестаном будет и далее поступательно развиваться и расширяться в русле азербайджано-российских отношений союзнического взаимодействия", - добавил президент Азербайджана.
