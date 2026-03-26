Петербургские археологи создадут цифровой архив памятников Африки
17:27 26.03.2026
Петербургские археологи создадут цифровой архив памятников Африки
Масштабный международный проект по созданию цифрового архива памятников Африки и стран исламского мира, который инициирован Центром спасательной археологии... РИА Новости, 26.03.2026
Россия, Африка, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Михаил Пиотровский, Российская академия наук, Государственный Эрмитаж, ЮНЕСКО
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Масштабный международный проект по созданию цифрового архива памятников Африки и стран исламского мира, который инициирован Центром спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН, планируется реализовать в 2026-2028 годах, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Ранее сообщалось, что в ходе заседания Совета по культуре в режиме видеоконференции к президенту России Владимиру Путину обратился генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он рассказал, что Россией инициирован проект по созданию цифрового архива памятников для Африки и стран исламского мира, который позволяет изучать, исследовать, реставрировать скульптуры. Президент России поддержал проект.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов отметил, что петербургская археологическая школа – одна из сильнейших в мире.
"Наши исследователи стали одними из лидеров в применении цифровых технологий в работе по спасению и охране памятников. Новый проект является логичным продолжением масштабных работ Центра спасательной археологии по сохранению уникальных памятников Сирии методом цифровизации", – сказал губернатор.
В 2023 году на IX Форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге Пиотровский предложил президенту России перенести опыт работ Центра спасательной археологии на территории других государств. О проекте было доложено на XI Форуме объединенных культур в сентябре 2025 года. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с Намибией и Эфиопией. Ведутся переговоры с Палестиной, Ливией, Того, Алжиром, Анголой, Буркина Фасо, Гвинеей, Сейшельскими островами, Сенегалом, Саудовской Аравией.
"Срок реализации проекта – 2026-2028 годы. На 2026-й запланированы разведочные миссии и выбор объектов. На 2027 год – полевые съемки и обработка, на 2028 год — публикация и интеграция в цифровые платформы", – говорится в сообщении.
Планируется, что будет создан архив не менее 30 полноценных 3D-моделей памятников.
По словам руководителя Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Натальи Соловьевой, культурное наследие стран Африки обладает уникальной историко-культурной и научной ценностью. Ряд государств региона имеют объекты, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Нарастает угроза их уничтожения в ходе военных действий, террористических актов или природных катаклизмов. Большинство памятников слабо документированы, а значит – не защищены в случае негативного воздействия любого характера. Создаваемые нашим Центром спасательной археологии цифровые двойники позволяют надежно задокументировать современное состояние объектов культурного наследия, защитить их от фальсификаций и забвения. Наглядный пример – цифровая модель древней Пальмиры, – отметила она.
На начало 2025 года только в Северной Африке и на Ближнем Востоке более 211 тысяч памятников находятся под угрозой разрушения.
 
