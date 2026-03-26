Передачи Задорова и Хуснутдинова помогли "Бостону" обыграть "Баффало"

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. "Бостон Брюинз" обыграл "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Баффало завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0). В основное время в составе "Баффало" отличились Джейсон Цукер (16-я и 46-я минуты) и Зак Бенсон (46), у "Бостона" шайбы забросили Давид Пастрняк (12), Виктор Арвидссон (30) и Кейси Миттельштадт (55). Победную шайбу в овертайме забросил Павел Заха (61).
26 марта 2026 • начало в 02:30
Закончен в OT
15:18 • Джейсон Цукер
45:21 • Закари Бенсон
45:54 • Джейсон Цукер
11:07 • Давид Пастрняк
(Фрейзер Минтен, Марат Хуснутдинов)
29:45 • Виктор Арвидссон
54:00 • Кейси Миттельштадт
(Йонатан Аспирот, Павел Заха)
60:38 • Павел Заха
В составе победителей передачами отметились россияне Никита Задоров и Марат Хуснутдинов.
"Бостон" (88 очков) идет четвертым в Атлантическом дивизионе, который возглавляет "Баффало" (96).
В другом матче дня хоккеисты "Торонто Мейпл Лифс" дома обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" (4:3), российский голкипер гостей Игорь Шестеркин отразил 14 из 18 бросков.