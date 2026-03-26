09:00 26.03.2026 (обновлено: 18:18 26.03.2026)
В России разработали новый метод лучевой терапии при раке груди
© Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью СПбПУ Петра Великого
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Новый способ доставки изотопа радий-223 внутрь злокачественной опухоли молочной железы разработали ученые СПбПУ в составе научного коллектива. По их мнению, предложенный метод позволит существенно снизить побочные эффекты при лучевой терапии рака груди: эксперименты на мышах показали, что радиофармпрепарат действует локально, не затрагивая здоровые органы. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.
В России ежегодно регистрируют более 80 тысяч новых случаев рака молочной железы, а риск заболеть среди россиянок составляет 6,45 %. Средний возраст заболевших в России составляет 61 год.
Ранее научная команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) доказала эффективность использования для терапии рака груди радиофармпрепарата на основе изотопа радий-223, который в медицинской практике применяется для борьбы с метастазами при раке простаты.
Ученый развеял мифы о диагностике рака груди
"В своем новом исследовании мы разработали новый способ радиомечения (внедрение радиоактивного изотопа в структуру носителя. – Прим. ред.), при котором используются металл-органические каркасы, обладающие способностью "запаковывать" и доставлять различные вещества", — сообщила РИА Новости младший научный сотрудник Лаборатории нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ СПбПУ Дарья Ахметова.
По ее словам, изотоп радий-223 прикрепляется на носителе поверхностно, причем прикрепляется таким образом, что стабильно удерживается. "Когда мы вводим носитель в опухоль молочной железы, изотоп не отваливается, а остается в нужном месте и воздействует на опухоль", — пояснила она, добавив, что в настоящее время научная группа использует только локальную модель введения — металл-органический каркас с изотопом вводится с помощью шприца непосредственно в опухоль.
При этом, по словам Ахметовой, препарат заходит внутрь раковых клеток, но не выходит за пределы самой опухоли; то есть радиация действует именно на опухолевые клетки, не затрагивая соседние органы. В зависимости от конкретной медицинской задачи носитель может иметь микро- и наноразмеры.
Как утверждают ученые, результаты исследований на мышах с опухолью 4Т1 (линия клеток рака молочной железы. – Прим. ред.) показали, что изотоп накапливается в опухолевой ткани без высвобождения в здоровые органы и оказывает выраженный противоопухолевый эффект — процесс замедления роста опухоли составляет 76-83 %. По их словам, это подтверждено гистологическим анализом и биохимическим анализом крови.
Ученые разработали способ снизить побочные эффекты лечения рака
Ахметова выразила надежду на то, что в перспективе данная разработка позволит совмещать радиотерапию и химиотерапию при раке груди. "Доставку радиофармацевтических препаратов на носителях в виде металл-органических каркасов можно будет транслировать в широкую клиническую практику", — отметила она, добавив, что такой способ приближен к массовому промышленному производству, но при этом персонализирован.
Работа выполнена совместно с учеными университета ИТМО и Российского научного центра радиологии и хирургических технологий им. Гранова. Исследование поддержано Российским научным фондом и Министерством науки и высшего образования РФ.
 
